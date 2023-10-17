Как сделать ремонт и не поругаться

Вряд ли кто-то станет возражать против уютного и комфортного дома. Но когда для этого нужно пройти через тяготы ремонта, мы нередко ставим вопрос «на паузу». В такие моменты начинают представляться различные сложности — ссоры и взаимное недовольство из-за разного видения будущего интерьера или недостаточного участия партнера в процессе.

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О том, как достичь компромисса в вопросах смены обстановки в доме, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи населению Анастасия Ларина.

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Несмотря на то, что мысли о новом интерьере воодушевляют и дарят простор для творчества, предстоящий ремонт может стать реальным стресс-фактором для семейной пары. Нежданные трудности, выгорание, отсутствие единого мнения – все это может негативно сказаться на психологическом здоровье и взаимоотношениях супругов.

— В таком непростом деле нужно позаботиться о себе и партнере заранее. Обсудите, какие работы под силу именно вам, а что стоит передать в опытные руки специалистов. Важно понять, чем вы согласны заниматься, а что неприемлемо – такое делегирование избавит от лишних хлопот и переживаний, сохранив позитивный настрой вам и вашим близким, — говорит Анастасия Ларина.

Чтобы ремонт был в удовольствие, а его результат радовал глаз, стоит принять во внимание некоторые рекомендации.

Учитывайте пожелания всех членов семьи

Не забывайте о том, что каждый живущий в квартире нуждается в определенных бытовых и декоративных предметах. Здесь нужно с пониманием отнестись к взглядам партнера, постараться найти компромисс для ситуаций, в которых изначально не возникает единогласия. Если кто-то загорелся идеей создать спальню в стиле барокко, а другой мечтает о кирпичных стенах, это не повод расстраиваться. Ведь у вас появилась возможность проявить фантазию и совместно создать уникальный интерьер.

Продумайте рациональную планировку

От этого зависит итоговый бюджет и последующая работа. Для упрощения можно разделить помещение на зоны: сна и отдыха, приема гостей, место для чтения и занятий творчеством. В зависимости от их расположения можно примерно определить, где вы проводите больше времени, куда вешать светильники, с какой стороны поставить тумбочку. Такой план значительно упрощает взаимодействие в процессе подготовки к ремонту и структурирует пространство. Но не забывайте о том, что если вы решили выделить то или иное место в комнате под личное пространство партнера, необходимо помнить об этом и не пытаться разместить там зону для глажки белья или хранения сантехнического инвентаря.

Составьте бюджет

Случается, что расходы могут оказаться больше, чем планировалось. Чтобы чувствовать себя уверенно и не опасаться нехватки средств, стоит заранее заложить дополнительный финансовый резерв. Кроме того, нужно с пониманием относиться к потребностям партнера и не злиться, если он выберет слишком дорогой предмет интерьера.

— В таких ситуациях от недопонимания спасает простой разговор. Можно вежливо обсудить все «за» и «против» и принять совместное решение. Если кто-то из супругов выбрал нужную ему вещь, которая выходит за рамки адекватной цены, лучшим способом будет выслушать аргументы противоположной стороны и поискать похожие предложения из доступной ценовой категории. Обвинять любимого человека в расточительстве некорректно, ведь все мы знаем, как порой хочется прикупить что-то, о чем давно мечтаешь. Поддержать идею и поискать подходящую альтернативу — отличный выход, — советует специалист.

Не перетруждайтесь

Старайтесь бережно относиться к возможностям друг друга, учитывайте настроение и состояние здоровья — клеить обои целыми днями весьма изнурительно. Кроме того, к неудачам следует относиться проще, они случаются у всех, поэтому не стоит винить кого-то за промахи и ошибки. Здесь самым важным является стремление к общему комфорту. Для домашнего уюта недостаточно красивых штор и ароматных свечей, удобство — вот то, что мы создаем своими силами. Это наше внимание и забота друг о друге.