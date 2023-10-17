Когда тревога мешает жить — 9 способов победить беспокойство

«Иногда я даже теряю контроль». Так делится со мной моя соседка Алла, которая в последнее время стала плохо спать и испытывать постоянное чувство беспокойства.

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Действительно, по данным исследований, уровень тревоги у людей в последнее время повысился. Исследователи фонда «Общественное мнение» выяснили, что в данный момент около 75% россиян испытывают тревогу, и это число растёт.

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Нестабильная ситуация в стране, да и во всём мире, стрессы, плохая экология, постоянная гонка за деньгами, разлады в семье, болезни – всё это накладывает отпечаток на каждого из нас. Мы беспокоимся о детях, дети о родителях, родители за всех. И чем больше мы думаем о том, как выжить в такой обстановке, мы забываем просто жить.

Из этого замкнутого круга очень трудно выбраться. Но это просто необходимо сделать. Я бы даже сказала – жизненно необходимо. Давайте разбираться, как это сделать.

Последствия тревоги

Порой нам кажется, что мы тревожимся, потому что любим и заботимся. И от такого состояния ничего плохого с нами не случится, максимум лёгкая усталость. Но это не так.

Постоянное беспокойство за всё вокруг может перерасти в тревожное расстройство. Это, в свою очередь, может привести к проблемам или ухудшить психическое и физическое состояние.

Постоянная тревога может перерасти в депрессию или зависимость любого типа. Также беспокойство может вызвать нарушения аппетита и сна, проблемы с вниманием и концентрацией, раздражительность и даже злость. В некоторых ситуациях у человека может возникнуть неконтролируемое чувство страха.

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9 способов победить беспокойство

Как мы видим, простое, на первый взгляд, беспокойство может сыграть с нами злую шутку. Чтобы не допустить негативных последствий, каждому человеку необходимо научиться контролировать свои эмоции, в частности, свою тревогу.

Для начала стоит знать, что есть два вида тревоги – нормальная и ложная. В норме – это лёгкое волнение перед экзаменом, переживание за близких и т.д.

Но есть такое понятие, как «ложная тревога», и оно уходит корнями в наше здоровье и самочувствие. Мы можем испытывать неожиданное чувство тревоги из-за хронической усталости, недосыпания, чрезмерного употребления кофеина, алкоголя и нездоровой пищи. Всё это вызывает у нас стресс, на который мозг среагирует как на проблему.

Люди, которые слишком много беспокоятся и тревожатся, должны непременно бороться с этим состоянием, причём не только в уме, но и во всём теле.

Сегодня мы подобрали для вас несколько способов победить беспокойство и сохранить своё ментальное, психическое и физическое здоровье в норме.

1. Здоровый образ жизни

Как ни крути, но основы нашего здоровья всегда кроются в правильном образе жизни. Это один из важнейших канонов всего нашего существования. Для начала наладьте режим дня, высыпайтесь, кушайте больше овощей и полезных продуктов. Сведите к минимуму употребление кофе и алкоголя. В первую очередь налаживайте сон. Он влияет на наш мозг и гормоны. Согласно исследованиям, после бессонной ночи наш мозг менее активен в медиальной префронтальной коре, которая отвечает за регулировку эмоций.

2. Спорт

Занятия спортом, пусть и минимальные, не только положительно скажутся на вашей фигуре, но и на вашем эмоциональном состоянии. Например, благодаря кардионагрузкам у человека повышается уровень серотонина – гормона счастья. Если вы чувствуете беспокойство, то просто делайте самые простые кардиоупражнения в течение 10 минут. В организме улучшится кровообращение, мышцы придут в тонус, и у вас появится энергия, а тревога уйдёт.

3. Внимание на дыхание

Сконцентрируйтесь на том, как вы дышите. Сегодня есть много комплексов упражнений, направленных на правильность дыхания. Наш вдох должен быть глубоким и медленным. Работайте со своим дыханием, концентрируйтесь, учитесь дышать правильно. Исследования показали, что при снижении тревожности в организме снижается частота сердечных сокращений и замедление дыхания.

4. Витамины

За балансом витаминов и микроэлементов в организме нужно следить всегда. Но если вы испытываете постоянное беспокойство, начните с проверки витамина D. Как показывают многие исследования, нехватка в организме этого витамина подвергает нас более высокому риску беспокойства.

К тому же большое количество солнечного света, особенно по утрам, не только повысит уровень витамина D, но и поможет отрегулировать ваши циркадные ритмы, чтобы вы могли лучше спать ночью.

5. Не злоупотребляйте диетами

Иногда беспокойство может быть вызвано элементарной нехваткой сахара. Помните, что все ограничения в питании должен подбирать врач. Учёные доказали, что если включить в свой рацион побольше правильных углеводов, сбалансировать белки, жиры и клетчатку, то это облегчит симптомы тревоги.

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6. Синий цвет и социальные сети

Постарайтесь минимизировать воздействие синего цвета в вечернее время. Откажитесь от динамичных источников света и гаджетов за два часа до сна. К тому же обилие непроверенной информации в социальных сетях, только увеличивает тревожность. Почаще устраивайте себе информационный детокс.

7. Ароматерапия и медитация

Правильно подобранные масла могут не только наполнить ароматами квартиру, но и оказать успокаивающее воздействие. Например, сандал, ромашка или лаванда отлично снижают уровень стресса и тревоги. К тому же ароматерапия активизирует определённые рецепторы, благодаря чему организм расслабляется и уровень беспокойства снижается.

Подберите качественные масла, добавьте их в аромадиффузор или в тёплую ванну. Для успокоения разума практикуйте медитации. Регулярная практика снижает уровень гормонов стресса в организме.

8. Общение

Нет ничего лучше, чем в трудной ситуации иметь надёжное плечо. Если вы чувствуете, что не можете справиться с тревожностью в одиночку, попросите помощи у близких и родных. Их поддержка поможет вам не скатиться в отшельничество и депрессию.

Не закрывайтесь, делитесь эмоциями. Не просите советов, а просите просто поддержки. Быть рядом в трудную минуту и учить жизни – это две разные вещи. Вам сейчас нужна первая.

9. Я не виноват

В любой тревожной ситуации задайте себе два вопроса. Первый – «Как я могу повлиять на ситуацию?» Если у вас есть решение, то действуйте поэтапно. Составьте план решения и придерживайтесь его.

Если же вы не можете никак повлиять на ситуацию, тогда задайте себе второй вопрос – «Я виноват в этом?» Как правило, если в сложившемся беспокойстве есть ваша вина, то действуйте поэтапно. Если нет, то примите эту мысль. Сейчас вам надо понять – «Я не виноват, и я не несу ответственности за происходящее».

При борьбе с тревожностью и беспокойством важно понимать, что все методы имеют накопительный эффект. Не останавливайтесь, продолжайте идти к своему спокойствию шаг за шагом. Регулярная работа над собой поможет вам научиться адекватно справляться с неизбежным каждодневным стрессом, наладить работу нервной системы, и стать более спокойным.