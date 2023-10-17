Как правильно признаться в любви

Умение принять отказ сродни умению сказать «нет» — это выбор свободного человека и признак высокой самооценки. Нужно порадоваться, что вам дали честный ответ.

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Способы признания при этом могут быть самые разные. Можно сообщить о своих чувствах и без слов.

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Семейный психолог Ярослав Лонский подробно рассказал «Секрету фирмы», как признаться в любви и не пожалеть об этом.

Люди с детства учатся подавлять свои чувства или выражать их скромно. Из-за этого во взрослой жизни у них появляются трудности, особенно в личных отношениях. Ведь только искреннее выражение чувств помогает установить доверительные отношения в паре.

Как подготовиться к признанию в любви

Перед признанием нужно подготовиться. Имеют значение не только место и время разговора, но и ваше психологическое состояние.

Вот какие советы дал психолог:

Убедитесь в искренности своих чувств. Говорите о любви, только если уверены в ней;

Хорошенько узнайте человека, прежде чем открывать ему своё сердце;

Не торопитесь. Бытует мнение, что мужчинам нужно около 3 месяцев, а женщинам — 5, чтобы признаться в любви;

Сохраняйте трезвую голову, чтобы партнёр не обесценил ваши чувства;

Выберите подходящее место, где ничто не будет отвлекать вас обоих, где обстановка будет располагать к доверительной беседе и настроит на романтический лад;

Не бойтесь выдать своего волнения или тревоги. Напротив, это покажет вас человеком искренним и сделает признание более трогательным и личным.

Как признаться в любви: 13 способов

Лонский отметил, что признаться в любви можно словами или без слов. Выберите то, что вам по душе.

Психолог привёл 13 способов сообщить партнёру о своих чувствах:

Заранее подготовьте, а потом произнесите трогательную и наполненную чувствами речь. Составьте любовное послание в виде прозы, авторской песни или стихотворения. Посмотрите на партнёра взглядом, наполненным любовью. Устройте романтическую прогулку по усыпанной цветами дорожке. Принесите на встречу воздушные шары с её/его именем. Закажите ужин в ресторане только для вас двоих. Поддерживайте длительный тактильный контакт, обнимайтесь. Проводите время вместе, занимайтесь тем, что нравится обоим. Приготовьте партнёру его любимые блюда Активно помогайте партнёру с трудными делами, поддерживайте его. Примите человека со всеми его особенностями и недостатками. Закажите доставку цветов и подарков. Исполните желания друг друга.

К чему надо быть готовым после признания

Предугадать реакцию человека на признание в любви непросто. Но этим и не нужно заниматься. Гораздо важнее — быть готовым к любому ответу. Вот что может произойти сразу после признания:

Партнёр не даст ответ на месте. Он может захотеть взять паузу, время подумать, проверить чувства, расстаться с сомнениями или набраться ответной храбрости;

Вас поблагодарят, но ответного признания в чувствах не будет. На ответную реакцию тоже может потребоваться время, отметил психолог;

Вам прямо откажут. Отказ может быть не окончательным, но это уже решение другой стороны.

Как справиться с отказом или неопределённостью

«Смотрите на это как на опыт, который даёт лучше узнать себя, свои ограничения и возможности. Как, например, если бы вас не взяли на желанную вакансию. Помните, что умение принимать отказ — это оборотная сторона умения сказать "нет", то есть выбор свободного человека и признак высокой самооценки», — объяснил Лонский.

Полученный отказ — это не самое худшее, что могло случиться. Это гораздо честнее согласия из чувства долга, вины или желания сохранить тёплые отношения. Ведь с последствиями вынужденного согласия вам и вашему партнёру придётся разбираться всю жизнь.

Правильная реакция на любой ответ партнёра

После признания и реакции партнёра, вам придётся ещё что-нибудь сказать. Лонский посоветовал придерживаться четырёх принципов коммуникации от психолога Маршалла Розенберга.