Как правильно признаться в любви
Умение принять отказ сродни умению сказать «нет» — это выбор свободного человека и признак высокой самооценки. Нужно порадоваться, что вам дали честный ответ.
Способы признания при этом могут быть самые разные. Можно сообщить о своих чувствах и без слов.
Семейный психолог Ярослав Лонский подробно рассказал «Секрету фирмы», как признаться в любви и не пожалеть об этом.
Люди с детства учатся подавлять свои чувства или выражать их скромно. Из-за этого во взрослой жизни у них появляются трудности, особенно в личных отношениях. Ведь только искреннее выражение чувств помогает установить доверительные отношения в паре.
Как подготовиться к признанию в любви
Перед признанием нужно подготовиться. Имеют значение не только место и время разговора, но и ваше психологическое состояние.
Вот какие советы дал психолог:
- Убедитесь в искренности своих чувств. Говорите о любви, только если уверены в ней;
- Хорошенько узнайте человека, прежде чем открывать ему своё сердце;
- Не торопитесь. Бытует мнение, что мужчинам нужно около 3 месяцев, а женщинам — 5, чтобы признаться в любви;
- Сохраняйте трезвую голову, чтобы партнёр не обесценил ваши чувства;
- Выберите подходящее место, где ничто не будет отвлекать вас обоих, где обстановка будет располагать к доверительной беседе и настроит на романтический лад;
- Не бойтесь выдать своего волнения или тревоги. Напротив, это покажет вас человеком искренним и сделает признание более трогательным и личным.
Как признаться в любви: 13 способов
Лонский отметил, что признаться в любви можно словами или без слов. Выберите то, что вам по душе.
Психолог привёл 13 способов сообщить партнёру о своих чувствах:
- Заранее подготовьте, а потом произнесите трогательную и наполненную чувствами речь.
- Составьте любовное послание в виде прозы, авторской песни или стихотворения.
- Посмотрите на партнёра взглядом, наполненным любовью.
- Устройте романтическую прогулку по усыпанной цветами дорожке.
- Принесите на встречу воздушные шары с её/его именем.
- Закажите ужин в ресторане только для вас двоих.
- Поддерживайте длительный тактильный контакт, обнимайтесь.
- Проводите время вместе, занимайтесь тем, что нравится обоим.
- Приготовьте партнёру его любимые блюда
- Активно помогайте партнёру с трудными делами, поддерживайте его.
- Примите человека со всеми его особенностями и недостатками.
- Закажите доставку цветов и подарков.
- Исполните желания друг друга.
К чему надо быть готовым после признания
Предугадать реакцию человека на признание в любви непросто. Но этим и не нужно заниматься. Гораздо важнее — быть готовым к любому ответу. Вот что может произойти сразу после признания:
- Партнёр не даст ответ на месте. Он может захотеть взять паузу, время подумать, проверить чувства, расстаться с сомнениями или набраться ответной храбрости;
- Вас поблагодарят, но ответного признания в чувствах не будет. На ответную реакцию тоже может потребоваться время, отметил психолог;
- Вам прямо откажут. Отказ может быть не окончательным, но это уже решение другой стороны.
Как справиться с отказом или неопределённостью
«Смотрите на это как на опыт, который даёт лучше узнать себя, свои ограничения и возможности. Как, например, если бы вас не взяли на желанную вакансию. Помните, что умение принимать отказ — это оборотная сторона умения сказать "нет", то есть выбор свободного человека и признак высокой самооценки», — объяснил Лонский.
Полученный отказ — это не самое худшее, что могло случиться. Это гораздо честнее согласия из чувства долга, вины или желания сохранить тёплые отношения. Ведь с последствиями вынужденного согласия вам и вашему партнёру придётся разбираться всю жизнь.
Правильная реакция на любой ответ партнёра
После признания и реакции партнёра, вам придётся ещё что-нибудь сказать. Лонский посоветовал придерживаться четырёх принципов коммуникации от психолога Маршалла Розенберга.
- Выражайте свои чувства без обид, уверенно и честно, через так называемые «я-сообщения». Например: «Я разочарован» или «Я чувствую себя расстроенным».
- Сосредоточьтесь на фактах, избегая домыслов. Не идите на поводу эмоций. Дайте себе время осмыслить ситуацию прежде, чем делать о ней выводы.
- Помните, потребность во взаимных чувствах — это ваша потребность. Обращая к партнёру свой запрос, будьте готовы с уважением принять и ответ.
- Постарайтесь быть правильно понятым. Убедитесь, что ваше послание было однозначным и вас верно поняли.