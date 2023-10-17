Психологи раскрыли причину ускорения времени с возрастом

Ученые из Мичиганского университета США выяснили, почему с возрастом время для людей начинает идти быстрее. Согласно их теории, иллюзия связана с меньшим количеством ярких и запоминающихся событий в жизни.

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Профессор психологии Синди Люстиг пояснила, что у взрослых людей жизнь, как правило, строится вокруг рутинных дел. В ней происходит меньше крупных знаковых событий, которые воспринимаются как вехи различных жизненных эпох.

В детстве у человека значительно меньше жизненного опыта. Так, для пятилетнего малыша один год – это 20% жизни, и этот временной отрезок наполнен впечатлениями по мере того, как ребенок открывает для себя окружающий мир. Но для 50-летнего человека год – это всего 2% жизни, и ярких переживаний в нем гораздо меньше.

Психологи пояснили, что человеческий мозг комбинирует похожие дни и недели. Из-за этого возникает ощущение, что все сливается воедино.