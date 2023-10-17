Как распознать профессиональное выгорание и справиться с ним

Исследования аналитического центра НАФИ и фонда «Росконгресс» показали, что с профессиональным выгоранием сталкивается почти половина работающего населения России. Что указывает на это состояние и как от него избавиться, рассказала психолог Наталья Наумова.

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«Эмоциональное профессиональное выгорание появляется как результат стресса, который человек испытывал долгое время. Когда он чувствует, что у него больше нет интереса к работе, ему неприятно идти туда, если деньги – единственный стимул встать утром с кровати, то это сигнал о возникшей проблеме», – пояснила психолог.

У всех рано или поздно могут закончиться все силы и наступить переутомление. Поэтому не стоит забывать про отдых, сказала Наумова: справиться с профессиональным выгоранием помогает отпуск. Если взять выходные не получается, то нужно попытаться перестроить свое восприятие – научиться видеть в своей деятельности хорошее. Также имеет смысл уделить время себе и своим хобби.

Если человек уверен, что работа его мучает, стоит ее поменять. Отказ от этого может указывать на потребность страдать. В таком случае разрешить проблему получится только в работе с психологом, так как формируется она в детстве, пишет «Вечерняя Москва».