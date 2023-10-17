Психолог объяснила, чем опасна чрезмерная любовь к прошлому

Практический психолог Елена Митрохина объяснила желание вернуть тренды из прошлого стремлением к романтике и ностальгии. Однако порой это может навредить индивидуальности человека.

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«Именно в прошлом укоренились многие модные тенденции и стили, которые мы сегодня так любим. Ретро-мода приносит нам чувство уюта и особого шарма, который иногда отсутствует в современной эпохе», – подчеркнула психолог.

По ее словам, сейчас в социальных сетях стали особенно популярны образы и тренды из начала 2010-х годов. Девушки вовсю выкладывают фото и видео, подражая стилистике тех времен.