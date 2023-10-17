Почему мне все равно на все: психологические аспекты и пути изменения
Причины и инструменты, которые помогут выйти из состояния апатии.
С эмоциональной усталостью сталкивался практически каждый. Состояние, при котором человеку «всё равно на всё», бывает даже у стрессоустойчивых и сильных личностей. Почему? Так мы защищаемся от сложных психологических нагрузок. Поэтому временное снижение эмоциональной активности – норма. Когда же стоит серьёзно задуматься о проблемах ментального здоровья? При условии, что процесс сильно затянулся. Если уже есть полное безразличие к жизни.
Апатия может быть самостоятельным синдромом утраты мотивации, но также и симптомом, который сопровождает одно из психических расстройств или неврологическое заболевание. Поэтому важно вовремя обратиться за помощью к специалисту. Ни в коем случае нельзя игнорировать такое состояние у себя и родных.
Что такое эмоциональная бесчувственность?
Причины такого состояния бывают разные. Они варьируются от стресса и травмы до депрессии или эмоционального истощения. Зачастую это приводит к чувству отрешённости от собственных эмоций и от происходящего в окружающем мире. Работа над осознанностью и психотерапия могут помочь восстановить душевное равновесие.
Также проявляется в привитом в детстве отсутствии эмпатии, сопереживания, сострадания, сочувствия и отсутствии эмоционального отклика. Как правило, данное состояние характерно для людей, выросших в семье, где эмоциональная вовлечённость была минимальной. Основной фокус внимания приходился на достигаторство, выгоду и целесообразность. Здесь эмпатия может оцениваться как проявление слабости или считаться глупостью.
Человек, который вырос в обстановке, где невовлечённость является нормой, вероятнее всего, будет эмоционально холоден. Однако стоит заметить, что люди, обладающие этим качеством, бывают весьма успешными в материальном плане и добиваться значительных результатов в карьере.
Причины потери смысла и целей в жизни
Потеря смысла и целей в жизни может быть вызвана разными факторами, такими как личные утраты, неудачи, моменты кризиса или даже утомительная, но неизбежная рутина. Человек может почувствовать острое разочарование, потерю мотивации и неудовлетворённость всем тем, к чему он привык.
Важно осознать, что это нормальная часть жизни и с ней вполне можно справиться. Поиск новых целей, осмысление своих ценностей, глубокий процесс самоидентификации и самопознания могут помочь найти новый смысл в жизни.
Почему человек сталкивается с разочарованием?
Разочарование – это, как правило, следствие «выстроенных ожиданий». Когда человек уже внутренне живёт в созданной в его воображении реальности и потом внезапно обнаруживает, что на самом деле всё не так. Чем больше он был привязан к предмету своих предвидений, тем острее может быть разочарование.
Потеря мотивации бывает связана с крушением надежд. Или же проистекать из неуверенности в себе, какой-то крупной личной неудачи и страха ошибки.
Причина этого также может идти из детства, когда родители воспитывают ребёнка в строгости. Тем самым формируя в нём острый страх провала, боязни «подвести» родителей, стать «позором семьи».
Какую роль играют эмоциональное выгорание и стресс?
Эмоциональное выгорание и стресс – это часто следствие перфекционизма. Когда приложение всех имеющихся ресурсов и сил для достижения результатов в течение длительного времени буквально истощает его энергетически. Из-за чего человек в конце концов чувствует полную внутреннюю пустоту. Нет ни сил, ни желания, ни мотивации что-либо делать.
Избежать этого можно, совмещая приложение усилий для достижения результатов с полноценным, регулярным и глубоким отдыхом. Обычно перфекционистам это даётся особенно тяжело. Они внутренне настолько мотивированы качественным результатом, что искренне не понимают, как можно отдыхать, вместо того чтобы сделать ещё что-нибудь полезное.
Как нам помогает осознанность?
Осознанность – это способность проживать момент, не оценивая его умом и не стремясь к его изменению. Упражнения на её развитие могут включать в себя медитацию, глубокое дыхание, сканирование тела и текущих мыслей. Они помогают переводить фокус внимания на «здесь и сейчас». Способствуют осознанию своих чувств, эмоций и реакций на внешние раздражители.
Как медитировать?
- Необходимо сесть на стул, так чтобы обе ноги плотно стояли на полу. Также можно устроиться на полу, скрестив ноги в позе лотоса. Важно условие – спина должна быть прямой.
- Старайтесь абстрагироваться от окружающих вас звуков, фокусируйте внимание своём теле.
- Сосредоточьтесь на дыхании, обратите внимание на темп. Провожайте каждый вдох и выдох.
- Если появляются какие-либо мысли, не оценивайте их. Просто принимайте и позвольте им уйти.
- Попробуйте почувствовать запахи и ароматы, которые вас окружают. Можно даже поразмышлять, чем пахнут те или иные предметы в вашей комнате.
- Положите свою руку на нижнюю часть живота. Дышите и обратите внимание, как он наполняется кислородом. Можете представить, как вместе с воздухом циркулирует и энергия.
- Обращайте внимание на мелочи, которые происходят в теле. Какие ощущения есть? Например, какая температура у вас — холодно или тепло. Есть ли напряжения в каких-либо участках? Если ответ положительный, то нужно перевести внимание на этот зажим или спазм. Расслабьте его. Можно даже визуализировать, будто на этом месте есть узел и он развязывается.
Осваиваем глубокое дыхание
- Положите одну руку на грудь, а другую – на живот.
- Обратите внимание, какое дыхание у вас сейчас. Что длиннее — вдох или выдох? Например, если диафрагма расширяется, а живот при этом неподвижен, то у вас грудное дыхание.
- Попробуйте сделать медленный глубокий вдох через нос. Важное условие — он должен быть не менее трёх секунд.
- В том же темпе выдохните через нос.
- Продолжайте дышать так в течение нескольких минут.
Данная практика помогает снизить уровень стресса и состояние тревожности. Она также рекомендуется тем, кто страдает от астмы или одышки, ведь помогает насытить лёгкие и организм кислородом.
Сканируем тело и мысли
- Примите удобное положение – сидя или лёжа. Важно, чтобы тело было не напряжено.
- Сделайте несколько медленных вдохов и выдохов животом. Следите, чтобы ваши плечи не поднимались и не опускались.
- Как только тело расслабилось, перенесите ваше внимание на ступни, потом на голени, колени и бёдра. Что вы чувствуете? Может быть, боль, напряжение? Если есть неприятные ощущения, обратите ваше внимание на них. Визуализируйте, как они покидают тело.
- Переводите внимание на живот, грудную клетку, руки, лицо, макушку. Если где-то будут неприятные ощущения, останавливайтесь и отпускайте напряжение.
- Позволяйте лишним мыслям уходить.
- Регулярная практика позволяет обнаруживать в теле зажимы в повседневной жизни. Как итог – человек лучше понимает собственные эмоции.
Упражнение помогает развить внимание к своему телу. Эта одна из действенных техник по снижению стресса, которые основаны на осознанности.
Делаем упражнение «Плюс-минус 15»
Когда вы себе запрещаете думать о чём-либо, что находится за пределами 15 минут в будущем и позже, чем 15 минут в прошлом, тогда возникает получасовой диапазон. В нём можно думать только о том, что происходит в пределах этих 30 минут.
Осознанность — это ключ не только к пониманию того, что выгорание и истощение могут повлечь куда более серьёзные потери, чем «трата времени» на полноценный отдых. Но и к важному выводу о том, что свежая голова и отдохнувшее тело позволяют быть намного более эффективным и много достичь.
Как помогут саморазвитие и самообразование?
Саморазвитие и самообразование расширяют «канал восприятия», помогают нам расти, приобретать новые навыки и знания. И также, что не менее важно – оставаться в состоянии вдохновения и внутреннего драйва.
Важно не глушить в себе природное стремление к самоулучшению и открытию новых горизонтов и перспектив. Внимательно прислушиваться к своим внутренним импульсам и следовать им. Часто именно так человек приходит к созданию чего-то принципиально нового — того, чего прежде не существовало вовсе.
Так, осознавая в себе различные творческие потоки, можно соединить их в единое целое. Впоследствии это может стать вашим личным брендом.