Почему мне все равно на все: психологические аспекты и пути изменения

Причины и инструменты, которые помогут выйти из состояния апатии.

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С эмоциональной усталостью сталкивался практически каждый. Состояние, при котором человеку «всё равно на всё», бывает даже у стрессоустойчивых и сильных личностей. Почему? Так мы защищаемся от сложных психологических нагрузок. Поэтому временное снижение эмоциональной активности – норма. Когда же стоит серьёзно задуматься о проблемах ментального здоровья? При условии, что процесс сильно затянулся. Если уже есть полное безразличие к жизни.

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Апатия может быть самостоятельным синдромом утраты мотивации, но также и симптомом, который сопровождает одно из психических расстройств или неврологическое заболевание. Поэтому важно вовремя обратиться за помощью к специалисту. Ни в коем случае нельзя игнорировать такое состояние у себя и родных.

Что такое эмоциональная бесчувственность?

Причины такого состояния бывают разные. Они варьируются от стресса и травмы до депрессии или эмоционального истощения. Зачастую это приводит к чувству отрешённости от собственных эмоций и от происходящего в окружающем мире. Работа над осознанностью и психотерапия могут помочь восстановить душевное равновесие.

Также проявляется в привитом в детстве отсутствии эмпатии, сопереживания, сострадания, сочувствия и отсутствии эмоционального отклика. Как правило, данное состояние характерно для людей, выросших в семье, где эмоциональная вовлечённость была минимальной. Основной фокус внимания приходился на достигаторство, выгоду и целесообразность. Здесь эмпатия может оцениваться как проявление слабости или считаться глупостью.

Человек, который вырос в обстановке, где невовлечённость является нормой, вероятнее всего, будет эмоционально холоден. Однако стоит заметить, что люди, обладающие этим качеством, бывают весьма успешными в материальном плане и добиваться значительных результатов в карьере.

Причины потери смысла и целей в жизни

Потеря смысла и целей в жизни может быть вызвана разными факторами, такими как личные утраты, неудачи, моменты кризиса или даже утомительная, но неизбежная рутина. Человек может почувствовать острое разочарование, потерю мотивации и неудовлетворённость всем тем, к чему он привык.

Важно осознать, что это нормальная часть жизни и с ней вполне можно справиться. Поиск новых целей, осмысление своих ценностей, глубокий процесс самоидентификации и самопознания могут помочь найти новый смысл в жизни.

Почему человек сталкивается с разочарованием?

Разочарование – это, как правило, следствие «выстроенных ожиданий». Когда человек уже внутренне живёт в созданной в его воображении реальности и потом внезапно обнаруживает, что на самом деле всё не так. Чем больше он был привязан к предмету своих предвидений, тем острее может быть разочарование.

Потеря мотивации бывает связана с крушением надежд. Или же проистекать из неуверенности в себе, какой-то крупной личной неудачи и страха ошибки.

Причина этого также может идти из детства, когда родители воспитывают ребёнка в строгости. Тем самым формируя в нём острый страх провала, боязни «подвести» родителей, стать «позором семьи».

Какую роль играют эмоциональное выгорание и стресс?

Эмоциональное выгорание и стресс – это часто следствие перфекционизма. Когда приложение всех имеющихся ресурсов и сил для достижения результатов в течение длительного времени буквально истощает его энергетически. Из-за чего человек в конце концов чувствует полную внутреннюю пустоту. Нет ни сил, ни желания, ни мотивации что-либо делать.

Избежать этого можно, совмещая приложение усилий для достижения результатов с полноценным, регулярным и глубоким отдыхом. Обычно перфекционистам это даётся особенно тяжело. Они внутренне настолько мотивированы качественным результатом, что искренне не понимают, как можно отдыхать, вместо того чтобы сделать ещё что-нибудь полезное.

Как нам помогает осознанность?

Осознанность – это способность проживать момент, не оценивая его умом и не стремясь к его изменению. Упражнения на её развитие могут включать в себя медитацию, глубокое дыхание, сканирование тела и текущих мыслей. Они помогают переводить фокус внимания на «здесь и сейчас». Способствуют осознанию своих чувств, эмоций и реакций на внешние раздражители.

Как медитировать?

Необходимо сесть на стул, так чтобы обе ноги плотно стояли на полу. Также можно устроиться на полу, скрестив ноги в позе лотоса. Важно условие – спина должна быть прямой.

Старайтесь абстрагироваться от окружающих вас звуков, фокусируйте внимание своём теле.

Сосредоточьтесь на дыхании, обратите внимание на темп. Провожайте каждый вдох и выдох.

Если появляются какие-либо мысли, не оценивайте их. Просто принимайте и позвольте им уйти.

Попробуйте почувствовать запахи и ароматы, которые вас окружают. Можно даже поразмышлять, чем пахнут те или иные предметы в вашей комнате.

Положите свою руку на нижнюю часть живота. Дышите и обратите внимание, как он наполняется кислородом. Можете представить, как вместе с воздухом циркулирует и энергия.

Обращайте внимание на мелочи, которые происходят в теле. Какие ощущения есть? Например, какая температура у вас — холодно или тепло. Есть ли напряжения в каких-либо участках? Если ответ положительный, то нужно перевести внимание на этот зажим или спазм. Расслабьте его. Можно даже визуализировать, будто на этом месте есть узел и он развязывается.

Осваиваем глубокое дыхание

Положите одну руку на грудь, а другую – на живот.

Обратите внимание, какое дыхание у вас сейчас. Что длиннее — вдох или выдох? Например, если диафрагма расширяется, а живот при этом неподвижен, то у вас грудное дыхание.

Попробуйте сделать медленный глубокий вдох через нос. Важное условие — он должен быть не менее трёх секунд.

В том же темпе выдохните через нос.

Продолжайте дышать так в течение нескольких минут.

Данная практика помогает снизить уровень стресса и состояние тревожности. Она также рекомендуется тем, кто страдает от астмы или одышки, ведь помогает насытить лёгкие и организм кислородом.

Сканируем тело и мысли

Примите удобное положение – сидя или лёжа. Важно, чтобы тело было не напряжено.

Сделайте несколько медленных вдохов и выдохов животом. Следите, чтобы ваши плечи не поднимались и не опускались.

Как только тело расслабилось, перенесите ваше внимание на ступни, потом на голени, колени и бёдра. Что вы чувствуете? Может быть, боль, напряжение? Если есть неприятные ощущения, обратите ваше внимание на них. Визуализируйте, как они покидают тело.

Переводите внимание на живот, грудную клетку, руки, лицо, макушку. Если где-то будут неприятные ощущения, останавливайтесь и отпускайте напряжение.

Позволяйте лишним мыслям уходить.

Регулярная практика позволяет обнаруживать в теле зажимы в повседневной жизни. Как итог – человек лучше понимает собственные эмоции.

Упражнение помогает развить внимание к своему телу. Эта одна из действенных техник по снижению стресса, которые основаны на осознанности.

Делаем упражнение «Плюс-минус 15»

Когда вы себе запрещаете думать о чём-либо, что находится за пределами 15 минут в будущем и позже, чем 15 минут в прошлом, тогда возникает получасовой диапазон. В нём можно думать только о том, что происходит в пределах этих 30 минут.

Осознанность — это ключ не только к пониманию того, что выгорание и истощение могут повлечь куда более серьёзные потери, чем «трата времени» на полноценный отдых. Но и к важному выводу о том, что свежая голова и отдохнувшее тело позволяют быть намного более эффективным и много достичь.

Как помогут саморазвитие и самообразование?

Саморазвитие и самообразование расширяют «канал восприятия», помогают нам расти, приобретать новые навыки и знания. И также, что не менее важно – оставаться в состоянии вдохновения и внутреннего драйва.

Важно не глушить в себе природное стремление к самоулучшению и открытию новых горизонтов и перспектив. Внимательно прислушиваться к своим внутренним импульсам и следовать им. Часто именно так человек приходит к созданию чего-то принципиально нового — того, чего прежде не существовало вовсе.