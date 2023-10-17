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Почему мне все равно на все: психологические аспекты и пути изменения

Причины и инструменты, которые помогут выйти из состояния апатии.

Почему мне все равно на все: психологические аспекты и пути изменения
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С эмоциональной усталостью сталкивался практически каждый. Состояние, при котором человеку «всё равно на всё», бывает даже у стрессоустойчивых и сильных личностей. Почему? Так мы защищаемся от сложных психологических нагрузок. Поэтому временное снижение эмоциональной активности – норма. Когда же стоит серьёзно задуматься о проблемах ментального здоровья? При условии, что процесс сильно затянулся. Если уже есть полное безразличие к жизни.

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Апатия может быть самостоятельным синдромом утраты мотивации, но также и симптомом, который сопровождает одно из психических расстройств или неврологическое заболевание. Поэтому важно вовремя обратиться за помощью к специалисту. Ни в коем случае нельзя игнорировать такое состояние у себя и родных.

Что такое эмоциональная бесчувственность?

Причины такого состояния бывают разные. Они варьируются от стресса и травмы до депрессии или эмоционального истощения. Зачастую это приводит к чувству отрешённости от собственных эмоций и от происходящего в окружающем мире. Работа над осознанностью и психотерапия могут помочь восстановить душевное равновесие.

Также проявляется в привитом в детстве отсутствии эмпатии, сопереживания, сострадания, сочувствия и отсутствии эмоционального отклика. Как правило, данное состояние характерно для людей, выросших в семье, где эмоциональная вовлечённость была минимальной. Основной фокус внимания приходился на достигаторство, выгоду и целесообразность. Здесь эмпатия может оцениваться как проявление слабости или считаться глупостью.

Человек, который вырос в обстановке, где невовлечённость является нормой, вероятнее всего, будет эмоционально холоден. Однако стоит заметить, что люди, обладающие этим качеством, бывают весьма успешными в материальном плане и добиваться значительных результатов в карьере.

Причины потери смысла и целей в жизни

Потеря смысла и целей в жизни может быть вызвана разными факторами, такими как личные утраты, неудачи, моменты кризиса или даже утомительная, но неизбежная рутина. Человек может почувствовать острое разочарование, потерю мотивации и неудовлетворённость всем тем, к чему он привык.

Важно осознать, что это нормальная часть жизни и с ней вполне можно справиться. Поиск новых целей, осмысление своих ценностей, глубокий процесс самоидентификации и самопознания могут помочь найти новый смысл в жизни.

Почему человек сталкивается с разочарованием?

Разочарование – это, как правило, следствие «выстроенных ожиданий». Когда человек уже внутренне живёт в созданной в его воображении реальности и потом внезапно обнаруживает, что на самом деле всё не так. Чем больше он был привязан к предмету своих предвидений, тем острее может быть разочарование.

Потеря мотивации бывает связана с крушением надежд. Или же проистекать из неуверенности в себе, какой-то крупной личной неудачи и страха ошибки.

Причина этого также может идти из детства, когда родители воспитывают ребёнка в строгости. Тем самым формируя в нём острый страх провала, боязни «подвести» родителей, стать «позором семьи».

Какую роль играют эмоциональное выгорание и стресс?

Эмоциональное выгорание и стресс – это часто следствие перфекционизма. Когда приложение всех имеющихся ресурсов и сил для достижения результатов в течение длительного времени буквально истощает его энергетически. Из-за чего человек в конце концов чувствует полную внутреннюю пустоту. Нет ни сил, ни желания, ни мотивации что-либо делать.

Избежать этого можно, совмещая приложение усилий для достижения результатов с полноценным, регулярным и глубоким отдыхом. Обычно перфекционистам это даётся особенно тяжело. Они внутренне настолько мотивированы качественным результатом, что искренне не понимают, как можно отдыхать, вместо того чтобы сделать ещё что-нибудь полезное.

Как нам помогает осознанность?

Осознанность – это способность проживать момент, не оценивая его умом и не стремясь к его изменению. Упражнения на её развитие могут включать в себя медитацию, глубокое дыхание, сканирование тела и текущих мыслей. Они помогают переводить фокус внимания на «здесь и сейчас». Способствуют осознанию своих чувств, эмоций и реакций на внешние раздражители.

Как медитировать?

  • Необходимо сесть на стул, так чтобы обе ноги плотно стояли на полу. Также можно устроиться на полу, скрестив ноги в позе лотоса. Важно условие – спина должна быть прямой.
  • Старайтесь абстрагироваться от окружающих вас звуков, фокусируйте внимание своём теле.
  • Сосредоточьтесь на дыхании, обратите внимание на темп. Провожайте каждый вдох и выдох.
  • Если появляются какие-либо мысли, не оценивайте их. Просто принимайте и позвольте им уйти.
  • Попробуйте почувствовать запахи и ароматы, которые вас окружают. Можно даже поразмышлять, чем пахнут те или иные предметы в вашей комнате.
  • Положите свою руку на нижнюю часть живота. Дышите и обратите внимание, как он наполняется кислородом. Можете представить, как вместе с воздухом циркулирует и энергия.
  • Обращайте внимание на мелочи, которые происходят в теле. Какие ощущения есть? Например, какая температура у вас — холодно или тепло. Есть ли напряжения в каких-либо участках? Если ответ положительный, то нужно перевести внимание на этот зажим или спазм. Расслабьте его. Можно даже визуализировать, будто на этом месте есть узел и он развязывается.

Осваиваем глубокое дыхание

  • Положите одну руку на грудь, а другую – на живот.
  • Обратите внимание, какое дыхание у вас сейчас. Что длиннее — вдох или выдох? Например, если диафрагма расширяется, а живот при этом неподвижен, то у вас грудное дыхание.
  • Попробуйте сделать медленный глубокий вдох через нос. Важное условие — он должен быть не менее трёх секунд.
  • В том же темпе выдохните через нос.
  • Продолжайте дышать так в течение нескольких минут.

Данная практика помогает снизить уровень стресса и состояние тревожности. Она также рекомендуется тем, кто страдает от астмы или одышки, ведь помогает насытить лёгкие и организм кислородом.

Сканируем тело и мысли

  • Примите удобное положение – сидя или лёжа. Важно, чтобы тело было не напряжено.
  • Сделайте несколько медленных вдохов и выдохов животом. Следите, чтобы ваши плечи не поднимались и не опускались.
  • Как только тело расслабилось, перенесите ваше внимание на ступни, потом на голени, колени и бёдра. Что вы чувствуете? Может быть, боль, напряжение? Если есть неприятные ощущения, обратите ваше внимание на них. Визуализируйте, как они покидают тело.
  • Переводите внимание на живот, грудную клетку, руки, лицо, макушку. Если где-то будут неприятные ощущения, останавливайтесь и отпускайте напряжение.
  • Позволяйте лишним мыслям уходить.
  • Регулярная практика позволяет обнаруживать в теле зажимы в повседневной жизни. Как итог – человек лучше понимает собственные эмоции.

Упражнение помогает развить внимание к своему телу. Эта одна из действенных техник по снижению стресса, которые основаны на осознанности.

Делаем упражнение «Плюс-минус 15»

Когда вы себе запрещаете думать о чём-либо, что находится за пределами 15 минут в будущем и позже, чем 15 минут в прошлом, тогда возникает получасовой диапазон. В нём можно думать только о том, что происходит в пределах этих 30 минут.

Осознанность — это ключ не только к пониманию того, что выгорание и истощение могут повлечь куда более серьёзные потери, чем «трата времени» на полноценный отдых. Но и к важному выводу о том, что свежая голова и отдохнувшее тело позволяют быть намного более эффективным и много достичь.

Как помогут саморазвитие и самообразование?

Саморазвитие и самообразование расширяют «канал восприятия», помогают нам расти, приобретать новые навыки и знания. И также, что не менее важно – оставаться в состоянии вдохновения и внутреннего драйва.

Важно не глушить в себе природное стремление к самоулучшению и открытию новых горизонтов и перспектив. Внимательно прислушиваться к своим внутренним импульсам и следовать им. Часто именно так человек приходит к созданию чего-то принципиально нового — того, чего прежде не существовало вовсе.

Так, осознавая в себе различные творческие потоки, можно соединить их в единое целое. Впоследствии это может стать вашим личным брендом.

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