SOS: опасные типы мужчин в приложениях знакомств

Не заходите с ними дальше переписки.

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Сегодня примерно 75% всех романтических знакомств происходят в приложениях. Удобно? Несомненно! Однако есть большой (и страшный) минус — никогда не знаешь, кем окажется человек по ту сторону экрана смартфона. Психологи предупреждают нас о том, что уже не этапе переписки стоит отмечать тревожные «звоночки», которыми вас засыпает незнакомец. Мы собрали основные типы мужчин, с которыми точно не стоит заходить дальше переписки.

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Ищет жену

Да, многие пользователи дейтинг-приложений не отрицают, что ищут серьезных отношений в Сети, однако подобные разговоры можно заводить только со знакомым человеком, с которым вы не просто сходили на пару свиданий. Еще более подозрительным кажется персонаж, который заявляет о таких далеких планах на этапе переписки. С огромной вероятностью вы имеете дело с травмированным человеком. Но есть и такое подозрение, что мужчина ищет сожительницу, заманивая доверчивых женщин обещаниями официального брака. К сожалению, подобные истории не редкость.

Человек-негатив

К слову, такие мужчины часто отличаются широким кругозором, грамотно строят предложения и, вообще, заподозрить их в чем-то неприличном сложно — уж слишком гладкие и складные их письма. Не заблуждайтесь. Подождите несколько дней и продолжайте активную переписку. В какой-то момент может проскочить момент, который должен вас насторожить — негативные отзывы о прошлых отношениях, о женщинах в целом и другие обиды на мир. «Вишенкой» от такого мужчины может стать вопрос: «Ты ведь нормальная женщина — по клубам не ходишь/не меркантильная/мужчин-друзей нет?» и т. п. Сразу же сворачивайте диалог.

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