SOS: опасные типы мужчин в приложениях знакомств
Не заходите с ними дальше переписки.
Сегодня примерно 75% всех романтических знакомств происходят в приложениях. Удобно? Несомненно! Однако есть большой (и страшный) минус — никогда не знаешь, кем окажется человек по ту сторону экрана смартфона. Психологи предупреждают нас о том, что уже не этапе переписки стоит отмечать тревожные «звоночки», которыми вас засыпает незнакомец. Мы собрали основные типы мужчин, с которыми точно не стоит заходить дальше переписки.
Ищет жену
Да, многие пользователи дейтинг-приложений не отрицают, что ищут серьезных отношений в Сети, однако подобные разговоры можно заводить только со знакомым человеком, с которым вы не просто сходили на пару свиданий. Еще более подозрительным кажется персонаж, который заявляет о таких далеких планах на этапе переписки. С огромной вероятностью вы имеете дело с травмированным человеком. Но есть и такое подозрение, что мужчина ищет сожительницу, заманивая доверчивых женщин обещаниями официального брака. К сожалению, подобные истории не редкость.
Человек-негатив
К слову, такие мужчины часто отличаются широким кругозором, грамотно строят предложения и, вообще, заподозрить их в чем-то неприличном сложно — уж слишком гладкие и складные их письма. Не заблуждайтесь. Подождите несколько дней и продолжайте активную переписку. В какой-то момент может проскочить момент, который должен вас насторожить — негативные отзывы о прошлых отношениях, о женщинах в целом и другие обиды на мир. «Вишенкой» от такого мужчины может стать вопрос: «Ты ведь нормальная женщина — по клубам не ходишь/не меркантильная/мужчин-друзей нет?» и т. п. Сразу же сворачивайте диалог.
Аноним
Мужчины, которым нечего скрывать, так или иначе добавляют свои фото. Но бывает и так, что вместо лица на вас с экрана смотрят деревья, котики, киноперсонажи и т. д. И оправдание такие мужчины находят весьма оригинальные — в общении важна личность, а не внешность. Если вы начнете задавать дополнительные вопросы, мужчина может резко вас прервать и пойти в наступление фразами вроде «я думал, ты другая». Иногда этот тип мужчин смешивает в себе и предыдущий пункт, но в любом случае важно понимать, что для здорового романтического знакомства важно увидеть друг друга и постараться быть честным в своих намерениях по мере возможности — не тратьте время другого человека и не давайте расходовать зря ваше.