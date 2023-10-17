Как синдром отложенной жизни мешает полноценно жить

Довольно часто мы откладываем жизнь «на потом», например, не позволяем себе надеть нарядное платье в будни, дожидаясь особенного случая. Курить принято бросать с понедельника, а худеть — с нового года. Синдром отложенной жизни – не клинический диагноз, а определённый паттерн поведения.

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Психолог Ирина Гусева рассказала «Клопс» о том, что это за синдром и как с ним бороться.

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В поисках лучшего жизненного сценария

Люди с таким синдромом считают, что сейчас — не лучшее время для настоящей жизни. Текущий отрезок времени они воспринимают репетицией, подготовкой к моменту, который когда-нибудь настанет.

«Это явление может проявляться в различных аспектах жизни. В отношениях, работе или даже в саморазвитии. Часто это влияет на нашу неудовлетворённость от жизни, так как синдром не даёт по-настоящему получать удовольствие от настоящего», — рассказывает Ирина.

Как понять, что у вас синдром отложенной жизни

Есть два явных сигнала. Первый — это когда вы находитесь в вечном состоянии подготовки к лучшей жизни. Откладываете деньги на будущее (это неплохо при условии, что в настоящем моменте вы не забываете тратить средства на себя и свои радости), игнорируете потребность во сне и еде, отдыхе. Работаете без выходных. Второй — когда вы не чувствуете удовлетворённость от жизни.

«Обратите внимание, если в вашем лексиконе прослеживаются такие выражения, как «вот дети подрастут, тогда…», «надену, когда подвернётся значимый повод», «заработаю денег, тогда и буду отдыхать». Это очень неправильные, деструктивные установки, которые не позволят вам быть счастливыми здесь и сейчас», — говорит психолог.

Часто синдром отложенной жизни связан с различными факторами, такими как страх провала, низкая самооценка, перфекционизм или приоритизация заботы о других перед собой.

Как избавиться

не ждите определённого времени или достижения, найдите радость и наслаждение в каждом дне;

часто страх проживания жизни в настоящем связан со страхом выхода из зоны комфорта. Попробуйте что-то новое: заведите хобби, отправьтесь в путешествие или смените работу, если она вас не удовлетворяет;

будьте осознанным и настоящим: жизнь происходит здесь и сейчас.