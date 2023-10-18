Эффект Манделы — это явление, которым обозначают искажение памяти или явление ложной коллективной памяти.

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В массовой культуре укоренились образы и фразы, которые на самом деле не могут считаться правдивыми, но люди продолжают их тиражировать.

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Самой простой пример — приписываемые экс-президенту России Борису Ельцину и главному антагонисту вселенной «Звездных воин» Дарту Вейдеру слова, которые они никогда не произносили.

В чем суть эффекта Манделы и как его можно объяснить, рассказывает «Лента.ру».

Что такое эффект Манделы?

Как рассказал «Ленте.ру» руководитель научно-образовательного центра биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов, эффект Манделы — это явление искажения памяти или явление ложной коллективной памяти.

«Если быть точнее, в психологии используется такой термин как конфабуляция. Это ложные воспоминания, при которых искажаются прошлые события или события, что действительно имели место. Но они переносятся в иной контекст, в иные обстоятельства или, как нам кажется, эти события могли происходить в иное время», — отмечает эксперт.

Кто и когда открыл эффект Манделы?

Хотя примеры искажения коллективной памяти встречаются довольно часто, свое наименование это явление получило относительно недавно. Эффект Манделы, как можно догадаться, связан с именем южноафриканского политика, известного борца с апартеидом и первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы.

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Как рассказала «Ленте.ру» кандидат социологических наук, преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Алла Бучкова, внимание к этому явлению привлекла писательница Фиона Брум.

Термин «Эффект Манделы» в 2009 году ввела писательница Фиона Брум

«Обсуждая Манделу с участниками фестиваля Dragon Con, исследовательница была убеждена, что политического деятеля уже давно нет в живых. Участники мероприятия вспоминали подробности гибели Нельсона Манделы, новостные выпуски и даже выступление его вдовы. Изучая паранормальные явления, Фиона Брум дает собственное объяснение выделенному феномену — альтернативная параллельная реальность», — говорит эксперт.

По ее словам, феномен ложной коллективной памяти напрямую связан с особенностями психики человека, точнее с познавательными процессами.

«Наша память несовершенна. Человек не способен запомнить то, что увидел и услышал, досконально. Психика стремится восполнить фрагменты, которые ускользнули из памяти. Как правило, это происходит за счет наиболее вероятных логических рассуждений и выводов. Также возможно создание несуществующего воспоминания из фрагментов реальных ситуаций из прошлого опыта», — говорит Алла Бучкова.

На несовершенство человеческой памяти указывает и Иван Хватов.

«Любое воспоминание о событии — это реконструкция данного события в памяти с ориентацией на текущие явления, наши планы, ожидания. То есть это те сведения, которые зачастую примешиваются к тому, что в нашей памяти хранится. И таких исследований в области ложных воспоминаний в психологии достаточно много», — отмечает эксперт.

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По его словам, в ситуациях, когда нет уверенности, человек готов легко обманываться и включать непроверенные факты или сведения в свои воспоминания.

Суть заключается в том, что мы сами не способны отличить эти ложные воспоминания от истинных, всецело пребываем в убеждении, что так оно и было, как нам кажется, — Иван Хватов, руководитель научно-образовательного центра биопсихологических исследований.

Самые известные примеры эффекта Манделы

«Я устал, я ухожу»

Пример эффекта Манделы можно найти в массовой культуре по всему миру, в том числе и в России. Один из самых известных случаев — приписываемые первому президенту России слова из прощального обращения. В массовом сознании укоренилось, что 31 декабря 1999 года, выступая с объявлением об отставке, Ельцин якобы произнес фразу «Я устал, я ухожу». В действительности же политик сказал «Я ухожу. Я сделал все, что мог».

Хрущев и «кузькина мать»

«Другой пример: Никита Хрущев стучал своим ботинком по кафедре в ООН, обещая всем "кузькину мать". На самом деле, он действительно стучал ботинком, но когда он сидел у себя на месте. Выступая в ООН, он грозил кулаком, но есть даже фотография, где ему прифотошопили ботинок. Он правда грозил показать "кузькину мать" американской делегации, только тогда они приезжали к нему в Москву. Случай с Хрущевым есть типичный пример конфабуляции ложных воспоминаний. Причем коллективных, когда несколько разных событий сплетаются воедино и формируются вот такой искаженный образ», — добавляет Иван Хватов.

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«Люк, я твой отец»

Один из самых известных примеров из мировой массовой культуры — фраза персонажа киновселенной «Звездных войн» Дарта Вейдера «Люк, я твой отец». В действительности в картине «Империя наносит ответный удар» было произнесено «Нет, я твой отец».

Человечек с моноклем из «Монополии»

«Эффект Манделы может случаться и с визуальными образами. Помните человечка из игры "Монополия" в цилиндре и с усами? В представлении многих людей он носит еще и монокль, хотя монокля у него нет», — подмечает Хватов.

Личные истории

С этим явлением можно встретиться и в повседневной жизни, добавляет Алла Бучкова.

«Возможно, в своей повседневной жизни вы можете вспоминать события из прошлого, которых, по утверждению ваших родственников, не было или они происходили совершенно по-другому. Вспоминаете что-либо подобное? Или, наоборот, помните совершенно по-другому?», — говорит эксперт.

Как можно объяснить эффект Манделы?

«Исследователи визуального эффекта Манделы предлагали испытуемым выбрать верное изображение из трех вариантов для 40 наборов символов. В итоге правильные ответы были даны менее чем в 35 процентах случаев. При этом участники эксперимента уверенно выбирали одну и ту же неверную версию разных изображений, через некоторое время настаивая на своем даже после предъявления им правильного варианта», — рассказывает Алла Бучкова.

По ее словам, ученые связывают полученные результаты с предыдущим визуальным опытом участников эксперимента, предварительными ожиданиями, особенностями окружения и другими причинами. Помимо субъективного опыта и восприятия при возникновении эффекта Манделы эксперт также выделяет влияние мнения большинства.

Феномен конформизма, при котором человек соглашается с информацией, подтвержденной большинством, вполне объясняет ряд примеров явления ложной коллективной памяти. Сюда же можно отнести и уровень внушаемости человека. Достаточно веской причиной объяснения эффекта Манделы также является воздействие чрезмерных информационных потоков, в которых порой сложно найти истину даже узкому специалисту в той или иной области, — говорит Алла Бучкова.

Важно подчеркнуть, что это не является какой-то патологией или нарушением психики, добавляет Бучкова.

«Наша память, особенно эпизодическая, автобиографическая, не столь надежна, как нам кажется. В действительности она очень часто искажается, особенно когда большое количество людей заявляет, что это было именно так. В результате нам вспоминается то, что мы об этом слышали», — говорит она.