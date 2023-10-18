Психолог рассказала о четырех типах привязанностей в отношениях

Тип привязанности – это некая психологическая модель, которая описывает динамику долгосрочных и краткосрочных отношений между индивидами.

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В эксклюзивном интервью для ИА RuNews24.ru психолог и преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Лилия Шувалова отметила, что в современной психологии признаны четыре основных типа привязанностей – безопасный (в ряде случаев его называют ещё надёжный), избегающий, тревожный и тревожно-избегающий.

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Она также ответила на самые популярные вопросы о типах привязанности, и объяснила, как они могут влиять на отношения.

– Какие бывают типы привязанности и в чём их особенности?

Человек с безопасным типом привязанности спокойно и осознанно воспринимает свои чувства и потребности, готов строить здоровые отношения и доверять своему партнеру. Если в отношениях – любовных или дружеских – его что-то не устраивает, то он смело, открыто и конструктивно об этом заявляет. Имеет здоровую и адекватную самооценку.

Иные типы привязанностей склонны к токсичным формам взаимоотношений и либо сами их инициируют, либо становятся их жертвами, при этом окончательно теряя доверие к миру, чувство безопасности и самооценку. Например, тревожный тип привязанности с трудом воспринимает одиночество и губит свои отношения удушающей любовью и тотальным контролем поведения своего партнёра. Тревожно-избегающий тип, напротив, будет прекрасно переносить одиночество, и «партнёр-липучка» будет его серьёзно раздражать, причём, сближаясь с партнёром, он может «пугаться» нахлынувших чувств и инициировать расставание без видимых причин.

– Что влияет на формирование того или иного типа привязанности?

– Все типы привязанностей тесным образом взаимосвязаны с моделью отношений внутри семьи, в которой рос и воспитывался ребёнок, и уходят своими корнями в раннее детство. То, каким образом удовлетворялись потребности ребёнка в раннем детстве со стороны взрослых (в особенности матери – самым значимым в жизни ребёнком субъекта), в будущем повлияет на ощущение базовой безопасности, возможности доверять, проявляться и на модель построения отношения в социуме.

– Чем отличаются тревожный и избегающий типы?

– Главное отличие таких типов привязанностей заключается в модели и наличии возможности построить гармоничные, длительные и здоровые отношения во взрослом возрасте. Дети, которые воспитаны «холодной» матерью, игнорирующей их потребности, чувства и достижения, порицающей различные проявления и творческие порывы, будут испытывать страх отвержения в отношениях. У них будет преобладать избегающий тип построения отношений с миром. При осознании крепнущих чувств и перехода на более глубокий этап развития отношения они могут запросто сбежать.

Тревожный тип будет постоянно искать подтверждение собственной значимости в глазах партнёров, друзей и будет пытаться её продемонстрировать всеми доступными способами, чтобы заслужить любовь. Ему непонятно, что любить можно всегда, а не за что-то. Он может дико, и беспочвенно ревновать партнёра, а при сопутствующих проблемах ещё и начать его преследовать как единственного объекта, обеспечивающий ему чувство безопасности.

– Как типы привязанности влияют на отношения?

– Если мы наблюдаем у одного из партнёров яркое проявление не надёжного, а кого-то иного типа привязанности, то в отношениях начинаются проблемы. Очень часто, чтобы не отпускать партнёра, например, партнёр с тревожным типом привязанности начинает «газлайтить», т.е. искажать реальность другого. Для здорового человека такие отношения губительны и надолго могут подорвать ментальное благополучие.

Также вспышки ярости, агрессии за то, что не уделил достаточного количества внимания и теплоты, все возможные скандалы на этой почве – это вечные спутники отношений с тревожным типом привязанности. Холодный душ, когда ничто не предвещало беды или внезапное расставание, – частые ситуации партнёрских отношений с людьми, с избегающим типом тревожности.

– Что делать при небезопасном типе привязанности у партнёра?