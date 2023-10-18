Психолог объяснил принцип тревожности

На фоне текущих событий в мире очень много людей столкнулись с тревогами и страхами.

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Причем они не всегда могут быть связаны с реальной угрозой, чаще всего такое состояние возникает и усиливается даже при отсутствии объективных причин.

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Как не поддаться страхам и противостоять тревожности, «ФедералПресс» рассказал психотерапевт Сергей Гудков.

На чем основана тревожность

Тревожность основывается на тревоге – заложенной в каждом человеке биологической программе, которая необходима для выживания. При этом стоит понимать, что тревога – это нормальная реакция на реальную угрозу, а тревожность – это состояние, возникающее, когда настоящей опасности здесь и сейчас нет.

«Все эти сотни тысяч лет угрозы были прямыми. Тигры, пожар, чужаки – это было реальностью. Человек убегал или сражался и так реализовывал готовность. Ты должен быть осторожным, чтобы выжить. И лучше 10 раз испугаться зря, чем однажды пропустить реальную угрозу», – пояснил Сергей Гудков.

Времена и угрозы сейчас уже не те, однако биологические программы остались прежними. Человек подсознательно старается держаться начеку, готовиться к бегству или сражению. При этом он может «докручивать» и слишком сильно реагировать даже на безобидные события и ситуации, будто это смертельная угроза. С появлением радио, ТВ и интернета поводов для проявления тревожности стало больше.

Как проявляется тревожность

Расстройство может проявляться не только как простое смущение в новой компании или во время выступления на публике, но и в виде полноценной фобии. Это могут быть и навязчивые действия или внезапные воспоминания о тяжелых и травмирующих событиях.

Кроме того, тревожные расстройства выражаются в бесконечных обдумываниях, особенно событий, которые так и не произойдут. Частыми физическими спутниками тревожности являются бессонница, скованность мышц и напряжение в теле.

Что усиливает расстройство

Сергей Гудков разъяснил, что есть несколько мысленных шаблонов, которые поддерживают и усиливают тревожные расстройства, создавая замкнутый круг. К ним относятся привычка искать и обсуждать угрозы любого рода, преувеличивать возможные опасности, попытки контролировать ситуацию и/или себя. Также ухудшает состояние целенаправленное избегание обстоятельств, в которых тревога могла бы возникнуть, и привлечение других людей для обсуждений, жалоб и получения помощи.

«Ищешь опасность? Обязательно что-то найдешь. И поможет тебе в этом ТВ или интернет, стоит только заглянуть. Говоришь об этом? Тем самым подтверждаешь себе, что проблема есть, она не решена и существует какое-то время. Чем больше говоришь, тем дольше проблема существует. Каждый разговор лишь добавляет безнадежности», – сказал Гудков.

Если же человек пытается контролировать, к примеру, физиологические признаки, то скорее всего, лишь убедится, что ничего не может сделать. А если решит избегать проблему или звать на помощь других, то признает свою беспомощность.

Как преодолеть тревожность

В первую очередь психотерапевт рекомендует прекратить искать «опасности». Для этого нужно перестать мониторить соцсети и постоянно проверять новостную ленту. Не стоит обсуждать то, что тревожит, с другими или делиться переживаниями. Лучше стараться избегать этих тем в разговорах и не советоваться о путях решения.

Тем же, кто привык преувеличивать, Гудков советует отстраняться от эмоций.

«Например, ребенок вам не позвонил в оговоренное время. Это непременно значит, что банда террористов взяла его в плен? Спрашивайте себя, что на самом деле происходило в таких случаях раньше. Вероятно, вы вспомните, что так было уже не раз, ребенок просто увлекся, поэтому и не звонит», – привел пример эксперт.

Также он советует прекратить попытки все контролировать, особенно свое состояние. Не нужно отгонять тревожные мысли и эмоции, а наоборот, лучше в них погрузиться. По словам Гудкова, если прекратить борьбу, то и переживания быстро сойдут на нет.

Что касается страхов, то тут поможет правило «Принять и идти навстречу». При этом не стоит ждать какой-то окончательной готовности. Испытания нужно пройти намеренно, специально пойти в дискомфорт, прожить его. Так легко можно убедиться, что какой-то важный разговор или выступление можно вытерпеть и пережить.

«Начинаете с наименее трудных, а заканчиваете «ужасами всей жизни». Как будто закаливаетесь: обливаетесь холодной водой, тело испытывает краткосрочный стресс, а в итоге становится устойчивее», – объяснил психотерапевт.

При возникновении желания привлекать на помощь других необходимо спросить себя: «Обращаясь за помощью, я решаю проблему или, наоборот, лишь усугубляю ее?» Этот вопрос довольно быстро позволит научиться не рассчитывать на поддержку других и брать ответственность на себя.