Психолог поделилась, почему молодые девушки выбирают взрослых партнеров

Девушки останавливают свой выбор на партнеров, которые значительно старше их, потому что в детстве им не хватало отцовского внимания и любви, считает психолог Наталья Наумова.

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В беседе с “Вечерней Москвой” она рассказала, что девушка ищет второго папу, который будет заботиться о ней, содержать и управлять.

Как правило, это происходит неосознанно. Такая девушка еще не повзрослела и страдает от инфантилизма, а еще до сих пор обижается на папу, который уделял ей мало внимания, уверена эксперт.

Психолог рассказала, что ситуацию можно исправить, если проработать все детские травмы и переживания. Тогда женщина по-новому начнет строить отношения с мужчиной. Без помощи психолога тут не обойтись, считает Наумова.

Специалист выявит все триггеры и поможет разобраться с ними. В результате, девушка обретет уверенность в себе и поймет, что может самостоятельно решать свои проблемы и брать ответственность на себя совсем не страшно. После хорошей работы с психологом девушки начинают выбирать совсем других партнеров.