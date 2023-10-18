Как с самого утра настроиться на позитивный день

Фраза «как утро начнешь – так весь день и проведешь» известна каждому, но почему-то мало кто ее придерживается.

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А ведь задать позитивный тон последующим после пробуждения часам жизни на самом деле просто.

Как именно это сделать, «ФедералПресс» узнал у психолога Екатерины Ивановой.

«С вечера нужно поставить на будильник негромкий и приятный звук и отложить его подальше от уха. Утром стоит проснуться пораньше, чтобы точно все успеть, никуда не торопясь», – порекомендовала специалист.

После пробуждения лучше полежать какое-то время в постели, а не соскакивать с нее резко. Также стоит прислушаться к своему телу, прочувствовать каждую его клетку, сказала Иванова.

Важно не забыть прислушаться и к внутреннему состоянию – распознать, какие эмоции и чувства преобладают. Можно, по словам психолога, даже поговорить с самим собой, пожелать себе доброго утра, успокоить все тревоги и страхи.

«Лежа в кровати, стоит посмотреть в окно и поразглядывать небо с облаками. В это же время – вспомнить планы на день, поставить новые цели. Это поможет в течение дня не сбиться с определенного вектора и не впасть в панику и хаос», – добавила собеседница.

Далее нужно неспеша встать с постели, умыться и обязательно улыбнуться себе в зеркале. Затем пожелать доброго утра близким, поцеловать их и обнять по возможности. Утренний чай или кофе Иванова советует пить из любимой красивой чашки, создающей тепло и уют в сердце.

«Одеваться утром нужно во что-то яркое! Сочные цвета создают настроение. Даже если вы решили надеть вещи мрачных тонов, прицепите яркий аксессуар – например, брошь, бант, галстук, платок, ободок, серьги», – добавила она.