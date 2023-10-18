Сдерживать опасно для здоровья: как злиться экологично
Каждый из нас знаком с таким чувством, как злость. И когда оно нами овладевает, очень сложно себя сдерживать от желания высказать оппоненту все, что мы о нем думаем, чтобы не сорваться на окружающих. Однако стоит помнить, что цена таких выплесков может быть очень велика.
Подробнее о том, как выплеснуть злость, не навредив себе и окружающим, «Вечерней Москве» рассказала психолог Евгения Ильина.
Злость — очень сильное чувство, которое нельзя подавлять, иначе это может привести к психосоматическим заболеваниям, отметила специалист.
— Злость — одна из сложнейших эмоций для проживания. Но это такая же эмоция, как и все остальные в общечеловеческом эмоциональном спектре. И она бывает у всех. Но каждый раз, испытывая ее, мы встаем перед сложным выбором: поддаться эмоциональному порыву и будь что будет, или приложить некоторое усилие и прожить эту эмоцию без вреда для себя и окружающих. На кону зачастую стоят взаимоотношения с нашими коллегами, друзьями и близкими. Наше взаимодействие с ними стоит того, чтобы прожить злость экологично, — подчеркнула Ильина.
Психолог назвала пять экологичных способов справиться с этим тяжелым чувством.
«Я-сообщение»
Если злость накрыла вас с головой во время какого-то диалога, проговорите вслух свои эмоции с позиции «Я-сообщения». Например, «Я сейчас испытываю жуткое чувство злости на тебя». Это позволит идентифицировать эмоции и корректно сообщить собеседнику о вашем состоянии.
Тайм-аут
Второй способ — можно взять тайм-аут в конфликте. Выйдите попить воды, сделать дыхательную гимнастику или просто походить, чтобы немного сбавить накал эмоций. Это позволит мыслить здраво.
Перенос эмоций на предмет
Если ситуация позволяет и у вас под рукой окажется подушка, выплесните эти эмоции через крик в нее, порекомендовала Ильина. Также подойдет любое пространство, где можно дать волю эмоциям. Выплеснув все, станет проще взаимодействовать с окружающими.
Скрутите валик из полотенца и зажмите между зубами. Крепко стисните зубы, подержите так секунд пять и отпустите. Проделайте минимум пять таких циклов. Наверняка вы замечали, что при злости у многих людей напрягаются скулы. Проделывая это упражнение, вы снимаете избыточное эмоциональное и физическое напряжение.
Выплеск злости через тело
Для этого хорошо подойдет боксерская груша. Если таковой нет под рукой, подойдет любой объект, о который трудно повредиться: матрас кровати, мягкий диван, подушка, скрученное одеяло. Вы можете собрать всю вашу злость и вложить в удары по этим предметам. Бейте до тех пор, пока не почувствуете облегчение. Как альтернатива, хорошо подойдут специализированные комнаты для погрома. Вы можете найти такие через интернет.
Заряд безопасного адреналина
Он тоже поможет избавиться от напряжения, вызванного злостью. Американские горки, аттракционы свободного падения, картинг — все это отличный вариант, как прожить эту сложную эмоцию и выплеснуть ее.