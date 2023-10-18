Сдерживать опасно для здоровья: как злиться экологично

Каждый из нас знаком с таким чувством, как злость. И когда оно нами овладевает, очень сложно себя сдерживать от желания высказать оппоненту все, что мы о нем думаем, чтобы не сорваться на окружающих. Однако стоит помнить, что цена таких выплесков может быть очень велика.

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Подробнее о том, как выплеснуть злость, не навредив себе и окружающим, «Вечерней Москве» рассказала психолог Евгения Ильина.

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Злость — очень сильное чувство, которое нельзя подавлять, иначе это может привести к психосоматическим заболеваниям, отметила специалист.

— Злость — одна из сложнейших эмоций для проживания. Но это такая же эмоция, как и все остальные в общечеловеческом эмоциональном спектре. И она бывает у всех. Но каждый раз, испытывая ее, мы встаем перед сложным выбором: поддаться эмоциональному порыву и будь что будет, или приложить некоторое усилие и прожить эту эмоцию без вреда для себя и окружающих. На кону зачастую стоят взаимоотношения с нашими коллегами, друзьями и близкими. Наше взаимодействие с ними стоит того, чтобы прожить злость экологично, — подчеркнула Ильина.

Психолог назвала пять экологичных способов справиться с этим тяжелым чувством.

«Я-сообщение»

Если злость накрыла вас с головой во время какого-то диалога, проговорите вслух свои эмоции с позиции «Я-сообщения». Например, «Я сейчас испытываю жуткое чувство злости на тебя». Это позволит идентифицировать эмоции и корректно сообщить собеседнику о вашем состоянии.

Тайм-аут

Второй способ — можно взять тайм-аут в конфликте. Выйдите попить воды, сделать дыхательную гимнастику или просто походить, чтобы немного сбавить накал эмоций. Это позволит мыслить здраво.

Перенос эмоций на предмет

Если ситуация позволяет и у вас под рукой окажется подушка, выплесните эти эмоции через крик в нее, порекомендовала Ильина. Также подойдет любое пространство, где можно дать волю эмоциям. Выплеснув все, станет проще взаимодействовать с окружающими.

Скрутите валик из полотенца и зажмите между зубами. Крепко стисните зубы, подержите так секунд пять и отпустите. Проделайте минимум пять таких циклов. Наверняка вы замечали, что при злости у многих людей напрягаются скулы. Проделывая это упражнение, вы снимаете избыточное эмоциональное и физическое напряжение.

Выплеск злости через тело

Для этого хорошо подойдет боксерская груша. Если таковой нет под рукой, подойдет любой объект, о который трудно повредиться: матрас кровати, мягкий диван, подушка, скрученное одеяло. Вы можете собрать всю вашу злость и вложить в удары по этим предметам. Бейте до тех пор, пока не почувствуете облегчение. Как альтернатива, хорошо подойдут специализированные комнаты для погрома. Вы можете найти такие через интернет.

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