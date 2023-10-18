Современный этикет: как вести себя в гостях

Традиция ходить в гости в России существует не одно десятилетие. Эта традиция объединяет все поколения. Где как не в гостях можно спокойно провести время в компании друзей, вдоволь наговориться и отдохнуть.

© Кадр из сериала "Друзья"

Кто-то любит принимать гостей, кто-то нет, но ходить в гости, как правило, всегда весело и приятно. Однако, чтобы не ударить в грязь лицом перед людьми, важно соблюдать некоторые правила гостевого этикета. В противном случае, вы можете оставить о себе не самое лучшее впечатление, и вполне возможно, что в следующий раз в гости вас не позовут.

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Подробнее о том, как вести себя в гостях, читайте в материале "Рамблера".

Оговаривайте время визита заранее

Даже если друг настаивает на том, что вам "рады в любое время дня и ночи", помните о том, что эти слова – лишь учтивость. Не стоит злоупотреблять гостеприимством человека и наведываться внезапно. Как минимум, хозяина может не оказаться дома. Как максимум, вы придете в неподходящий момент. Если вы планируете прийти в гости, четко оговаривайте дату и время визита, чтобы не поставить ни себя, ни приятеля в неловкое положение.

Предупреждайте о том, что вы будете не одни

Некоторые люди считают, что если их пригласили в гости, они могут смело брать с собой вторую половину, ребенка или друга. Но это не так. Прежде чем заявиться в чужой дом с компанией, поинтересуйтесь у принимающей стороны, можно ли вам взять с собой кого-то еще. Особенно это важно сделать, если хозяин не знаком с тем, кого вы намерены привести к нему.

Спросите разрешения, если хотите помочь

Многие убеждены, что помогать хозяйке накрывать на стол или готовить блюда – это проявление вежливости. С одной стороны, подобные действия и впрямь могут кому-то прийтись по душе. Но некоторые люди воспримут это в штыки – не каждому понравится, что в его доме пытается хозяйничать и руководить процессом кто-то еще. Если вы искренне хотите помочь, прежде спросите, требуется ли ваша помощь.

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