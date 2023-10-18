Как низкая самооценка женщины влияет на отношения

Отношения между мужчиной и женщиной — сложный процесс, требующий усилий и взаимопонимания с обеих сторон, напоминает психолог Александр Шахов.

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Низкая самооценка женщины может стать серьезной проблемой для обоих партнеров, считает эксперт.

Низкая самооценка женщины часто приводит к постоянному самокопанию, сомнениям в привлекательности и компетентности. Это может вызвать чрезмерную зависимость от чужого мнения, непрекращающуюся потребность в подтверждении своей значимости и любви.

Вместо того чтобы быть равноправным участником, женщина становится заложницей своих страхов и неуверенности, пишет психолог в своем Telegram-канале.

Мужчину такие отношения истощают. Постоянное подтверждение любви и важности вызывает чувство ответственности за состояние партнерши, а это уже тяжелое бремя. В итоге отношения разрушаются. Мужчина начинает чувствовать себя подавленным и уставшим от постоянной необходимости утешать и поддерживать партнера, а женщина становится еще более неуверенной и недовольной собой.