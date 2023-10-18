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Эксперт Дакин рассказала о признаках микроизмен

Конфликты во многих парах происходят из-за микроизмен, когда один из партнеров общается с противоположным полом в неприемлемой форме для другого, сообщает эксперт по неверности Ребекка Дакин.

Эксперт рассказала о признаках микроизмен
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В беседе с The Sun она рассказала, что о микроизменах сигнализирует закрытый профиль на сайтах знакомств. Если пара выбрала строить моногамные отношения, то страничку в дейтинговых приложениях нужно вообще удалить.

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Эксперт отметила, что микроизмены также заключаются в флирте в мессенджерах, разговорах на сексуальные темы, попытке спрятать переписки от партнера, лайках на откровенных фотографиях и двусмысленной дружбе с противоположным полом.

Также должны насторожить отсутствие фотографий со своим партнером в соцсетях и стремление бесплатно помогать другим людям.

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