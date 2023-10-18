Психолог рассказала, как выбраться из социальной изоляции

Первый шаг для того, чтобы выбраться из самоизоляции, — преодолеть себя, чтобы куда-то сходить. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

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Эксперт пояснила, что если человек находится в социальной изоляции по собственному выбору, значит, тому есть психологические причины. У него могут быть трудности в общении с окружающими, а также сложность выстраивания отношений.

Никогда добровольно человек не будет помещать себя в изоляцию, если нет веских оснований. Чаще всего это какие-то непрожитые чувства, сложности в прошлых отношениях, возможно, детско-родительские травмы, — уточнила психолог в комментарии РИАМО.