Психолог рассказала, как выбраться из социальной изоляции

Психолог Сулим пояснила, как выбраться из социальной изоляции
Первый шаг для того, чтобы выбраться из самоизоляции, — преодолеть себя, чтобы куда-то сходить. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.
Эксперт пояснила, что если человек находится в социальной изоляции по собственному выбору, значит, тому есть психологические причины. У него могут быть трудности в общении с окружающими, а также сложность выстраивания отношений.
Никогда добровольно человек не будет помещать себя в изоляцию, если нет веских оснований. Чаще всего это какие-то непрожитые чувства, сложности в прошлых отношениях, возможно, детско-родительские травмы, — уточнила психолог в комментарии РИАМО.
Психолог отметила, что важно выяснить, откуда идет страх общения, а затем понять свои настоящие желания. Не стоит спонтанно выбирать кружки по интересам, спортзалы, курсы. Сулим также посоветовала обратить внимание на свое ближайшее окружение и попробовать начать взаимодействовать и общаться. Помимо этого, могут помочь социальные сети.