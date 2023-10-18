6 секретов обольщения, или как итальянки укрощают строптивых мужчин

Помните, как Орнелла Мути усмиряла заядлого холостяка и женоненавистника в исполнении гениального Адриано Челентано? Картина «Укрощение строптивого» моментально превратилась в классику и была украдена на цитаты не только в Италии, но и в России. Мы же предлагаем вам вспомнить любимый фильм, а заодно вынести из него несколько полезных навыков по соблазнению (или укрощению) строптивых мужчин.

© Кадр из фильма «Укрощение строптивого»

НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ ОТКРОВЕННОЙ

Видео дня

Итальянки, в отличие от француженок не шибко жалуют ужимки и надутые не по делу губки. Они склонны сразу же устанавливать границы и показывать свои симпатии сильному полу.

Нравится мужчина? Не теряйте времени даром, намекните ему на свой интерес. А уж если он так бестолков, что не понял вашего тонкого намека, то можно ошарашить его признанием в лоб. Тут на руку может сыграть фактор неожиданности, главное — вовремя выбрать момент и потом не упустить его.

ПОЛУВЗГЛЯД И ПОЛУТОН

Итальянки не станут открыто подчеркивать свою сексуальность с помощью вызывающих нарядов. Они, скорее, выберут не откровенное декольте, а как бы случайно расстегнутые пуговки на рубашке. Элегантность, по мнению жительниц страны законодателей моды, куда сексуальнее, чем откровенная и не в меру провокационная одежда, облегающая тело и не оставляющая места фантазии.

Естественность может быть куда более мощным оружием, чем тонна макияжа. Но вот о духах забывать не стоит. Мужчины воспринимают запахи не так как женщины, и ваш легкий (ключевое слово — легкий!) шлейф может запомниться ему надолго.

ИГРА НА КОНТРАСТАХ

Будьте то капризной, то нежной. То откровенной, то смущенной. То смелой львицей, то испуганной маленькой девочкой, которую нужно взять на ручки и пожалеть. Итальянки — лучшие актрисы, впитавшие этот талант еще с грудным молоком. Они так быстро меняют настроение, что мужчины, находящиеся рядом с ними, всегда в тонусе. Они просто не могут расслабиться, ведь иначе избранница в лучшем случае обидится, а в худшем — найдет себе более резвого кавалера.

Вспомните, как Орнелла Мути потрясающе отыграла эту особенность итальянок. Она была то злой, то ласковой, то вредной, то по уши влюбленной. Но главное, что она при этом всегда оставалась собой и не увлекалась образом настолько, чтобы потерять голову.

УЛЫБАЙТЕСЬ

Итальянок с раннего детства учат улыбаться и быть легкими в общении. Если вы когда-либо общались с ними, то поймете отчего итальянцы так редко склонны вступать в отношения с иностранками. Милые, доброжелательные и открытые всему миру итальянки сражают наповал всех, кто оказывается вблизи.

ДАЙТЕ ОТПОР, ЕСЛИ НАДО

Если вам не нравится поведение мужчины, то не надо об этом молчать. Скажите прямо, что именно не так и почему вас это оскорбляет. Итальянки не из тех, кто позволит кому-то себя обидеть. А уж если он напортачит, то можно и вазой в него запустить, чтоб в следующий раз думал, прежде чем что-то сделать. Такая игра довольно рискованна, но многие мужчины от нее в восторге, ведь после подобных стычек примирение всегда очень страстное и яркое.

РЕВНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНА

Кто-то будет уверять, что вызвать в мужчине ревность — это плохое решение. Но если вдуматься, то там, где один отступит и сдаст позиции перед конкурентом, другой, напротив, выпятив грудь вперед, отстоит свои границы и не позволит увести любимую женщину.

Впрочем, здесь то же главное не перестараться, ведь если вы перегнете палку, то ваш избранник может просто решить, что вы сделали окончательный выбор, и он не в его пользу. В таком случае нет смысла бороться дальше, раз уж партия проиграна.