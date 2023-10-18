Как повысить либидо у мужчин и у женщин

Разбираемся, что способствует повышению либидо у женщин и у мужчин.

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Как время года влияет на либидо?

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Так или иначе, можно смело говорить, что люди с высоким либидо более подвижны и успешны, дольше живут, лучше выглядят и больше зарабатывают, достигают целей.

Как изменить уровень либидо?

Было бы очень неправильно говорить только о влечении к противоположному полу, но это определённо имеет место быть. Я рекомендую изучать периоды своего сексуального желания каждую пятилетку, сравнивая себя с самим собой ранее, пять лет назад, ведя определённый дневник сексуальной активности.

В эти же записи необходимо вносить уровень общего здоровья, привычки, рост социального статуса, достижений, рост или снижение желания заниматься физической активностью/социальных или карьерных амбиций. Так мы измеряем общую «потенцию к жизни».

Влияет ли время года на уровень либидо?

Количество солнца, света и тепла абсолютно точно влияет на гормоны в организме человека. Доказано, что под воздействием солнечных лучей в организме происходит выработка серотонина, ключевого нейромедиатора в способности испытывать удовольствие.

Гормоны – дирижёры нашего состояния, настроения, здоровья. От их уровня зависит, как человек выглядит, какую фигуру имеет, насколько долго способен сохранять высокий уровень либидо.

Количество половых гормонов, конечно, зависит от множества факторов: возраста, приёма гормонов извне, общего состояния человека, психоэмоциональных факторов и количества получаемого витамина D. Последний является прогормоном, участвующим практически во всех биохимических процессах человеческого тела.

Следовательно, чем больше света и солнца, тем больше половых гормонов, тем более активное либидо. С этой точки зрения самыми лучшими для его проактивации являются поздняя весна и лето.

Солнечный свет и витамин D повышают уровень гормонов радости, счастья, привязанности, удовольствия. Улучшается общее настроение, состояние, человек меньше спит, больше активничает, а значит, вступает в социальные контакты.

Однако слишком жаркая погода, наоборот, снижает половое влечение. Исследования показывают, что при высокой влажности уровень рождаемости снижается. Авторы работы связывают это с тем, что подобный климат делает нас вялыми и нерешительными.

При этом зимой мужчины более активны в отношениях. Учёные выяснили, что это связано с эффектом контраста: в холодное время года женщины ходят в закрытой одежде, поэтому любая их оголённая часть тела может привлечь внимание противоположного пола.

А что же делать осенью и зимой? Как влиять на уровень либидо в период отсутствия солнечного света?

Есть два абсолютно работающих способа:

Интимной гимнастикой просто необходимо заниматься и женщинам, и мужчинам, начиная с 18 лет до самого мудрого возраста. Дело в том, что физкультура для интимных мышц, помимо всего прочего, способна дать активацию гормональной системы, включив ваш собственный физиологический резерв.

Активируя кровоток и лимфоток в малом тазу, давая туда жизнь и движение, вы стимулируюте все гормонально-эндокринные органы, у вас растут «жажда» жизни, сексуальное желание и, конечно же, качество и пролонгированность самого полового акта.