Раскрыт способ эффективно и безопасно ходить на свидания

В российском сервисе «VK Знакомства» появился раздел «Советы и безопасность», посвященный эффективному и безопасному дейтингу. Гид по знакомствам призван помочь пользователям больше узнать о том, как начинать диалог, выстраивать беседу, поддерживать отношения и быть осторожными в общении с новыми знакомыми. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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В создании материалов для уникального раздела принимали участие психологи и эксперты по информационной безопасности. В нем представлены разделенные на несколько тематических блоков лонгриды.

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В разделе о безопасности доступна информация о том, как быть осторожными в общении, уметь распознавать фейковый профиль и подготовиться к первой встрече с незнакомцем. В блоке о «VK Знакомствах» — данные о верификации в сервисе, механике его работы и инструментах, помогающих получить больше лайков и завести знакомство. Раздел, посвященный общению и отношениям, содержит сведения о том, как вести диалог, выстраивать отношения на расстоянии и определять нарушение личных границ собеседником. А блок о ментальном здоровье — советы, как справиться с безответной любовью или расставанием и куда обратиться за психологической помощью.

«В "Гиде по знакомствам" от "VK Знакомств" мы в простой форме дали актуальную информацию о том, на что стоит обратить внимание при общении с новыми людьми. Например, чек-лист о пяти основных "красных флажках", помогающий отличить злоумышленника. Мы активно развиваем меры для выявления и блокировки потенциальных мошенников, чтобы создать для пользователей максимально безопасную среду общения», — объяснил директор департамента защиты клиентов VK, директор по безопасности «ВКонтакте» Рустэм Газизов.

В июле сообщалось, что в «VK Знакомствах» появилась уникальная опция — пользователям стало доступно в четыре раза больше интересов для более точных мэтчей.