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Cоболиная шуба или трое детей: что женщинам нужно для счастья на самом деле

На 18 октября приходится Всемирный день женского счастья — он придуман американкой Карин Рокинд (Carin Rockind) в 2017 году с целью помочь женщинам в борьбе с депрессией и с обретением счастья. Но что на самом деле счастье для среднестатистической женщины?

Cоболиная шуба или трое детей: что нужно россиянкам для счастья
© Unsplash.com

"Рамблер" собрал реальные ответы россиянок на популярных форумах.

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Вот какие ответы на вопрос, что же такое женское счастье, встречаются на просторах интернета:

"А мне плевать на весь мир, я ему ничего не должна! Мое счастье — в моих удовольствиях и все";

"Женское счастье ничем не отличается от мужского. Заниматься делом, которое ты любишь, быть увлеченной им, "гореть" им. Это может быть все, что угодно, у каждого свое. У меня - творчество";

"Любимые, близкие и родные люди .От которых получаешь душевное тепло, понимание и поддержку во всем и всегда";

"Счастье в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь!".

Одним из популярных ответов стала гармония. Именно в ней, по мнению россиянок, и заключается секрет женского счастья:

"Счастье — жить в гармонии с самой собой";

"Главное — гармония с собой. А если при этом смочь помочь другому пусть и одному человеку рядом, будь-то ребенок, пожилая мама, другой человек; или им просто хорошо от вашей жизни, то совсем великолепно. Это как в самолете — надел на себя кислородную маску, затем помог тому, кто рядом".

Многим пришелся по душе такой ответ:

"Главное, чтобы было комфортно наедине с самой собой. Если человеку плохо одному и некомфортно с собой, то ему не будет действительно хорошо ни с кем. Все люди в таком случае будут пластырем, закрывающим рану.

Главное для женщины — созидание. А также знать, чего хочешь именно ты, а не то, что общество требует, действуя по шаблону.

Кто-то посвящает себя творчеству, работе, кто-то детям. Тут нет правильного и неправильного варианта. Смысл жизни у каждого свой, главное его найти, а не следовать по проторенной всеми дорогой, забывая о себе и своих истинных желаниях".

Кто-то считает, что женское счастье целиком зависит от красивого личика и взаимной любви:

"Знаете, все же одной из самых главных составляющих женского счастья я считаю привлекательность, женственность, красоту! Что бы не говорили, но красивая и сексуальная женщина будет более счастлива во многих сферах жизни, чем не очень привлекательная. Красота и здоровье прежде всего, ну и конечно же быть любимой тем человеком, которого сама любишь".

Извечный вопрос о том, обязательно для счастья женщине иметь детей, заставляет спорить целые сообщества в соцсетях. Многие считают, что счастье в полноценной семье, а другие уверены, что не нужно на материнство возлагать такие большие надежды, потому что оно совсем не является гарантом счастья:

"Я считаю, что женское счастье не возможно без полноценной и любящей семьи. Любимый муж и дети";

"Дети тема извечная, поэтому как фактор счастья идет по умолчанию для многих. Но вот задумайтесь. Дети выросли, на вас плюнули, ну или живут далеко, общаетесь по скайпу, а реального участия в вашей жизни нет. И вот вы, женщина, положившая на них свою жизнь здоровье и финансы. Что у вас есть в итоге? Вот от этого итога и отталкивайтесь. Что вы хотите в 55 лет?";

"Счастья в другом человеке быть не может. Это бред.

Я работала в доме престарелых, там были и детные, и бездетные, но ВСЕ они жалели только об одном. Что не смогли жить, так как хотели сами. Что-то про детей речи не шло".

Есть еще такие необычные варианты:

"Чистая кожа, хорошая прическа, чтобы живот не болел во время месячных, соболиная шуба и чтобы муж шикарно целовался";

"Женское счастье — муж в командировке, хомячок и дети у свекрови"

"Вот солнце светит сегодня — уже счастье. Брюки купила дешево — ура! Цвет краски для волос удачный попался — шикарно!";

"Кофе, шоколад, коньяк, танго, запах легкого табака и аромат мужских духов".

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Что показывают опросы

В недавнем опросе сервиса SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения обоих полов.

По мнению мужчин, счастливой женщину делает в первую очередь любовь — так считают 57% опрошенных. Каждый второй (52%) считает главным критериес женского счастья семью, 41% — материнство, и 40% — достаток. Без секса не считают возможным женское счастье 23% мужчин, без привлекательной внешности —16%, замужества — 15%. Каждый восьмой представитель сильного пола (12%) уверен в значимости для женщин свободы, каждый девятый (11%) — карьеры, каждый десятый (10%) — творчества, а 6% — дружбы.

Представления женщин о том, что им нужно для счастья, заметно отличаются от мужских.

Оказывается, на первом месте для женщин не любовь, а достаток (59%). На втором месте все-таки любовь (57%), а на третьем — семья (53%). Материнство и карьера имеют почти одинаковое значение: их назвали главным критерием счастья 35% и 33% женщин соответственно. При этом для 30% главной стала свобода, творчество — для каждой четвертой (25%), привлекательная внешность — для 18%, дружба — для 14%. Секс и замужество как главные критерии счастья называли только 10% и 7% женщин соответственно.

Интересно, что карьеру, свободу, дружбу и творчество чаще называют важными для счастья респондентки возрасте до 34 лет, а материнство и замужество — более старшее поколение. Причем, чем выше доход женщины, тем более значима для нее любовь.