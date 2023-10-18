Cоболиная шуба или трое детей: что нужно россиянкам для счастья

На 18 октября приходится Всемирный день женского счастья — он придуман американкой Карин Рокинд (Carin Rockind) в 2017 году с целью помочь женщинам в борьбе с депрессией и с обретением счастья. Но что на самом деле счастье для среднестатистической женщины?
"Рамблер" собрал реальные ответы россиянок на популярных форумах.
Вот какие ответы на вопрос, что же такое женское счастье, встречаются на просторах интернета:
"А мне плевать на весь мир, я ему ничего не должна! Мое счастье — в моих удовольствиях и все";
"Женское счастье ничем не отличается от мужского. Заниматься делом, которое ты любишь, быть увлеченной им, "гореть" им. Это может быть все, что угодно, у каждого свое. У меня - творчество";
"Любимые, близкие и родные люди .От которых получаешь душевное тепло, понимание и поддержку во всем и всегда";
"Счастье в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь!".
Одним из популярных ответов стала гармония. Именно в ней, по мнению россиянок, и заключается секрет женского счастья:
"Счастье — жить в гармонии с самой собой";
"Главное — гармония с собой. А если при этом смочь помочь другому пусть и одному человеку рядом, будь-то ребенок, пожилая мама, другой человек; или им просто хорошо от вашей жизни, то совсем великолепно. Это как в самолете — надел на себя кислородную маску, затем помог тому, кто рядом".
Многим пришелся по душе такой ответ:
"Главное, чтобы было комфортно наедине с самой собой. Если человеку плохо одному и некомфортно с собой, то ему не будет действительно хорошо ни с кем. Все люди в таком случае будут пластырем, закрывающим рану.
Главное для женщины — созидание. А также знать, чего хочешь именно ты, а не то, что общество требует, действуя по шаблону.
Кто-то посвящает себя творчеству, работе, кто-то детям. Тут нет правильного и неправильного варианта. Смысл жизни у каждого свой, главное его найти, а не следовать по проторенной всеми дорогой, забывая о себе и своих истинных желаниях".
Кто-то считает, что женское счастье целиком зависит от красивого личика и взаимной любви:
"Знаете, все же одной из самых главных составляющих женского счастья я считаю привлекательность, женственность, красоту! Что бы не говорили, но красивая и сексуальная женщина будет более счастлива во многих сферах жизни, чем не очень привлекательная. Красота и здоровье прежде всего, ну и конечно же быть любимой тем человеком, которого сама любишь".
Извечный вопрос о том, обязательно для счастья женщине иметь детей, заставляет спорить целые сообщества в соцсетях. Многие считают, что счастье в полноценной семье, а другие уверены, что не нужно на материнство возлагать такие большие надежды, потому что оно совсем не является гарантом счастья:
"Я считаю, что женское счастье не возможно без полноценной и любящей семьи. Любимый муж и дети";
"Дети тема извечная, поэтому как фактор счастья идет по умолчанию для многих. Но вот задумайтесь. Дети выросли, на вас плюнули, ну или живут далеко, общаетесь по скайпу, а реального участия в вашей жизни нет. И вот вы, женщина, положившая на них свою жизнь здоровье и финансы. Что у вас есть в итоге? Вот от этого итога и отталкивайтесь. Что вы хотите в 55 лет?";
"Счастья в другом человеке быть не может. Это бред.
Я работала в доме престарелых, там были и детные, и бездетные, но ВСЕ они жалели только об одном. Что не смогли жить, так как хотели сами. Что-то про детей речи не шло".
Есть еще такие необычные варианты:
"Чистая кожа, хорошая прическа, чтобы живот не болел во время месячных, соболиная шуба и чтобы муж шикарно целовался";
"Женское счастье — муж в командировке, хомячок и дети у свекрови"
"Вот солнце светит сегодня — уже счастье. Брюки купила дешево — ура! Цвет краски для волос удачный попался — шикарно!";
"Кофе, шоколад, коньяк, танго, запах легкого табака и аромат мужских духов".
Что показывают опросы
В недавнем опросе сервиса SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения обоих полов.
По мнению мужчин, счастливой женщину делает в первую очередь любовь — так считают 57% опрошенных. Каждый второй (52%) считает главным критериес женского счастья семью, 41% — материнство, и 40% — достаток. Без секса не считают возможным женское счастье 23% мужчин, без привлекательной внешности —16%, замужества — 15%. Каждый восьмой представитель сильного пола (12%) уверен в значимости для женщин свободы, каждый девятый (11%) — карьеры, каждый десятый (10%) — творчества, а 6% — дружбы.
Представления женщин о том, что им нужно для счастья, заметно отличаются от мужских.
Оказывается, на первом месте для женщин не любовь, а достаток (59%). На втором месте все-таки любовь (57%), а на третьем — семья (53%). Материнство и карьера имеют почти одинаковое значение: их назвали главным критерием счастья 35% и 33% женщин соответственно. При этом для 30% главной стала свобода, творчество — для каждой четвертой (25%), привлекательная внешность — для 18%, дружба — для 14%. Секс и замужество как главные критерии счастья называли только 10% и 7% женщин соответственно.
Интересно, что карьеру, свободу, дружбу и творчество чаще называют важными для счастья респондентки возрасте до 34 лет, а материнство и замужество — более старшее поколение. Причем, чем выше доход женщины, тем более значима для нее любовь.