Cоболиная шуба или трое детей: что нужно россиянкам для счастья

"Дети тема извечная, поэтому как фактор счастья идет по умолчанию для многих. Но вот задумайтесь. Дети выросли, на вас плюнули, ну или живут далеко, общаетесь по скайпу, а реального участия в вашей жизни нет. И вот вы, женщина, положившая на них свою жизнь здоровье и финансы. Что у вас есть в итоге? Вот от этого итога и отталкивайтесь. Что вы хотите в 55 лет?";