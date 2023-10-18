Как злиться «экологично»: советы психолога

Каждый человек когда-либо испытывал злость – это чувство сложно сдерживать, а последствия его выпуска часто непредсказуемы или печальны. О том, как злиться «экологично», не вредя себе и окружающим, рассказала психолог Евгения Ильина.

© Unsplash

По ее словам, злость нельзя подавлять, ведь это может привести к развитию психосоматических заболеваний, однако и проживать ее достаточно сложно. Поэтому специалист назвала пять способов справиться с эмоцией совершенно безвредно.

Во время диалога она советует проговаривать свои эмоции вслух: «Я сейчас на тебя очень сильно злюсь». Такой метод помогает чувство осознать и корректно о нем сообщить. Если же конфликт только продолжает набирать обороты и совладать с собой не остается сил, можно взять перерыв, чтобы успокоиться. Помочь может стакан воды, гимнастика или небольшая прогулка.

Также давать эмоциям выход можно через тело, перенося их на физические предметы. Можно покричать в подушку, позажимать в зубах скрученный из полотенца валик или побить грушу (альтернативой могут быть другие мягкие предметы: матрас кровати, диван, скрученное одеяло). После выплеска тяжелого чувства общаться с людьми станет гораздо легче.