Как вести себя в конфликтных ситуациях

Конфликтные ситуации в жизни стоит воспринимать не как страшную негативную ситуацию, а как шанс узнать о том, что важно и нужно оппоненту. Об этом в интервью kp.ru рассказала доцент Самарского университета им. Королева, преподаватель немецкого языка, специалист по коммуникации Юлия Нестерюк.

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По ее словам, в случае возникновения конфликта важно определить, на каком уровне он произошел.

"Если утром вас вызывает руководитель и предъявляет претензии, то общаться нужно на предметно-логическом уровне. Выяснить, что именно его не устраивает, какие вопросы возникают к вашей работе. Если вы чувствуете, что примешивается раздражение и критика неконструктивна, то не стоит остро реагировать и погружаться в саморефлексию. С большой вероятностью такое поведение может быть отголоском ситуации, которая к вам не имеет отношения: конфликт в семье, кто-то подрезал по пути на работу и прочее", - посоветовала эксперт.

В этом случае она рекомендует взять паузу в разговоре и вернуться к нему позже, когда эмоции от другой ситуации стихнут.

Если конфликт произошел в дружеском или семейном кругу, Нестерюк советует сразу же обсудить проблему, чтобы не допустить ухудшения отношений с близкими. Это поможет донести свое видение ситуации и найти совместное решение конфликта, который, возможно, возник из-за недопонимания.

Психолог, автор канала "С нежностью к себе" Ольга Сычева до этого говорила, что стремление человека к идеалу в разных сферах его жизни может быть опасно, потому что идеал недостижим.