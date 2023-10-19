Психолог рассказала, как избавиться от осенней хандры
Психологи считают, что осень — хорошее время для начинаний. Занятия новой деятельностью помогут поднять настроение и избавиться от хандры. Об этом рассказала URA.RU пермский психолог Наталья Лаищева.
«Причин депрессии может быть две. Первая — вы не впускаете в свою жизнь то, чего хотите. Второе — впускаете в свою жизнь то, чего не хотите. Проанализируйте: что это могло бы быть? Глубокое понимание своих желаний и потребностей — основное при работе с этой темой. Может быть, вы давно хотели осуществить мечту или заняться определенной деятельностью, которая наполняет вашу жизнь смыслом? Или избавиться от хлама и навязчивого общения? Осень — отличное время для начинаний, действуйте», — рассказала Наталья Лаищева корреспонденту агентства.
Психолог добавила, что в борьбе с плохим настроением нужно уделить внимание питанию, сну и своему здоровью. Также получить заряд энергии помогут простые вещи: чтение книги или банальное, но любимое с детства, «попинать листву».
«Главное, чтобы эти действия приносили радость именно вам, а не были стандартными списками из интернета», — отметила психолог.
Она уточнила, что не стоит путать осеннюю хандру и депрессию. Хандра — это грустное настроение, которое проходит, когда исчезает его причина. Депрессия — затяжное состояние, которое не уходит даже при меняющихся обстоятельствах.
«Будьте внимательны и честны с собой. Не бойтесь при необходимости обратиться к специалисту», — добавила Лаищева.