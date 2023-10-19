Психолог рассказала, как избавиться от осенней хандры

«Причин депрессии может быть две. Первая — вы не впускаете в свою жизнь то, чего хотите. Второе — впускаете в свою жизнь то, чего не хотите. Проанализируйте: что это могло бы быть? Глубокое понимание своих желаний и потребностей — основное при работе с этой темой. Может быть, вы давно хотели осуществить мечту или заняться определенной деятельностью, которая наполняет вашу жизнь смыслом? Или избавиться от хлама и навязчивого общения? Осень — отличное время для начинаний, действуйте», — рассказала Наталья Лаищева корреспонденту агентства.