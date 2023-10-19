Почему более половины россиян мечтают уволить своего босса

«Самый правильный путь — достаточно непростой: учиться пропускать стресс через себя, работать с ним, становиться более гибким. Тогда ваше здоровье будет гораздо меньше зависеть от поведения руководства. И, возможно, вы и на начальника сможете смотреть не только как на источник стресса, но и просто как на человека — что повышает шансы понять друг друга и договориться. В некоторых же, совсем тяжелых, ситуациях есть смысл подумать о смене сферы деятельности — на менее стрессовую», — сказал психолог.