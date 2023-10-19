Психолог рассказала, где найти мужчину мечты

Где найти мужчину мечты и на что стоит обращать внимание при выборе партнера, рассказала психолог и семейный терапевт Ольга Мищенка.

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Эксперт отметила, что для поиска мужчины определенного социального уровня и достатка лучше выбрать место, где может находиться такой претендент. Самый простой и быстрый способ найти человека для общения — сайт знакомств. Через фильтры можно отсеять ненужную аудиторию.

Также могут помочь найти вторую половинку общие знакомые.

"Возможно, у ваших друзей есть свободный друг, который тоже в поиске второй половинки", — отметила Мищенка в комментарии NewsNN.

Эксперт также посоветовала посещать различные тематические вечеринки. Такие вечера часто организовывают для свободных мужчин и женщин.

При выборе мужчины стоит обращать внимание на его поступки, как он проявляет себя, как ухаживает. Также стоит посмотреть, как он относится к другим людям. В частности, к детям и бывшей жене — если они есть.