Психолог рассказала, где найти мужчину мечты

Психолог Мищенка рассказала, где найти мужчину мечты
Где найти мужчину мечты и на что стоит обращать внимание при выборе партнера, рассказала психолог и семейный терапевт Ольга Мищенка.
Эксперт отметила, что для поиска мужчины определенного социального уровня и достатка лучше выбрать место, где может находиться такой претендент. Самый простой и быстрый способ найти человека для общения — сайт знакомств. Через фильтры можно отсеять ненужную аудиторию.
Также могут помочь найти вторую половинку общие знакомые.
"Возможно, у ваших друзей есть свободный друг, который тоже в поиске второй половинки", — отметила Мищенка в комментарии NewsNN.
Эксперт также посоветовала посещать различные тематические вечеринки. Такие вечера часто организовывают для свободных мужчин и женщин.
При выборе мужчины стоит обращать внимание на его поступки, как он проявляет себя, как ухаживает. Также стоит посмотреть, как он относится к другим людям. В частности, к детям и бывшей жене — если они есть.
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