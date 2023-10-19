5 книг, которые помогут улучшить отношения с близкими

За что держаться, когда земля уходит из-под ног, отношения с родными терпят крах и непонятно, с кем поделиться самым сокровенным? Изучили книжные полки Букмейта и собрали 5 книг, которые помогут найти правильные слова.

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Ольга Примаченко, «Все закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки»

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Эту книгу называют «подорожником», потому что она как магическое растение из нашего детства может залечить глубокую душевную рану. Ольга Примаченко уже написала два бестселлера «К себе нежно» и «С тобой я дома», поднимая в своих книгах такие важные темы, как право испытывать любые эмоции и принятие собственных чувств. В своей третьей книге писательница рассказывает, как помочь себе пережить потерю, принять перемены и снова верить в лучшее.

«Все закончится, а ты нет» поделена на три части: «Море слез» о горе и утрате, «Время утешения» о том, как прийти в себя после потери, и «Свет надежды» — о поиске новых смыслов в жизни. Удивительным образом Ольге Примаченко в своих книгах удается создавать впечатление присутствия: в процессе кажется, будто ведешь диалог с автором.

Мишель Скин, «Ты меня еще любишь? Как побороть неуверенность и зависимость от партнера, чтобы построить прочные теплые отношения»

Психолог и эксперт по отношениям Мишель Скин помогает разобраться, как перестать сомневаться в себе и начать получать удовольствие от отношений. Часто влюбленность приносит не эйфорию, а целый букет болезненных эмоций — из-за страха потерять любовь, чувства недостойности, ревности и тревожности. Автор книги учит не только распознавать свои эмоции, но и помогает разобраться, как на это повлияли переживания из глубокого детства.

В книге есть четкие инструкции, опросники, практические упражнения, чтобы помочь себе в острые моменты, а еще когнитивные техники, медитации и реальные истории исцеления, к которым можно добавить и свою.

Юлия Хилл, «Тебя никто не спрашивает! Как прекратить конфликты и соперничество и выстроить здоровые отношения в семье»

Иногда это сложно признать, но конкуренция внутри семьи бывает жестче, чем борьба за теплое место в любой международной компании. И происходит это не только между супругами, но и между детьми, бабушками и другими родственниками.

Совместный ужин из теплых и душевных разговоров вдруг перетекает в споры, упреки, высокомерие, зависть и обесценивание чужих успехов, и вот близкие уже расходятся в обидах и глубоких переживаниях. Семейный психолог Юлия Хилл в книге «Тебя никто не спрашивает!» доступно объясняет, почему это происходит, как можно перестроить отношения с близкими, распознать манипуляции родственников и что все-таки считать нормой в семейных взаимоотношениях.

Стив Скотт, Барри Девенпорт, «Осознанные отношения. 25 привычек для пар, которые помогут обрести настоящую близость»

Влюбиться легко, а вот поддерживать страсть и глубокую связь с партнером — это уже искусство, и ему можно научиться. Многие пары, особенно находящиеся в длительных отношениях, захватывает рутина: работа, деньги, дети, бытовые дела и так далее, и вот уже забота о партнере отходит на задний план.

Эксперты по отношениям, авторы Стив Скотт и Барри Девенпорт утверждают, что формирование осознанных привычек в отношениях поможет сохранить былые чувства и даже брак, казалось бы, уже трещащий по швам. В книге собраны тесты, работающие практики и конкретные советы, как сделать совместную жизнь по-настоящему близкой и душевной.

Дэвид Аллен, «Так можно: выстроить границы в отношениях с трудными родителями»

Отношения с родителями — один из триггеров современного общества. Родительская любовь и забота имеют две крайности: иногда их просто нет, иногда они перерастают в тиранию и ломают волю человека.