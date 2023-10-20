Какие вещи нельзя носить в женской сумке
Женская сумочка, вне зависимости от ее размеров – бездонная пропасть, в которой могут храниться самые неожиданные вещи.
На тему творящегося в женских сумках хаоса существует огромное количество анекдотов и юмористических зарисовок. Однако даже к такому, казалось бы несерьезному вопросу, нужно подходить со всем вниманием.
Существует несколько предметов, которые строго не рекомендуется носить в сумочке.
Что может навлечь на представительницу прекрасного пола беду, рассказывает женский журнал kleo.ru.
Сломанные вещи
В принципе привычка оставлять поломанные вещи в квартире или сумке – плохое решение. На энергетическом уровне такие предметы обладают крайне негативным зарядом. Если вещь нельзя качественно починить, от нее нужно избавиться. Деструктивное влияние таких предметов может принести в жизнь сумбур и раздрай. Сохранение сломанных вещей также говорит об определенных чертах характера хозяйки.
Судя по всему, хранительница мусора очень тяжело расстается с прошлым и не научилась отпускать. Для построения счастливого будущего такой подход не допустим.
Часто в женских сумочках можно найти сломанные сережки, порвавшиеся браслетики, расческу без нескольких зубчиков, сломавшиеся косметические кисточки, оторванную пуговицу и так далее. Все эти предметы притягивают деструкцию в жизнь человека. Давно пора перебрать сумку и выбросить из нее мусор.
Якори из прошлой жизни
Неочевидным негативным воздействием на человека обладают вещи, которые связаны с завершившимися этапами жизни. Например, если позади болезненный разрыв с молодым человеком, лучше избавить себя от мелочей, которые с ним связаны. Речь идет о всевозможных мелких презентах: брелоки, ключница, сувениры и так далее. Разумеется, избавляться от красивых сережек или других украшений нет нужды, но носить их постоянно с собой не стоит.
Серьги и колечки от бывшего лучше вывести из статуса ежедневных украшений. Их можно надеть по случаю, если того требует наряд, или хранить дома в шкатулочке. Такие якори из прошлой жизни могут вносить негатив в настоящее.
Подарки от мужчины, с которым были неудачные отношения, способны привлекать в вашу жизнь таких же недостойных кавалеров, союз с которыми тоже разрушится. В целом, лучше окружать себя либо энергетически чистыми, новыми вещами либо теми, которые точно несут позитивный заряд – например, подарок от мамы или папы.
Счета
Неоплаченные документы также лучше не хранить в сумочке. Как только счет оплачен, его нужно выбросить или положить в отведенное место в папку с документами. Сам факт наличия неоплаченных счетов приносит негативные эмоции в жизнь, если постоянно таскать такие документы с собой, ситуация только ухудшается. Подобное притягивает подобное. Весьма вероятно, что у представительницы прекрасного пола, забивающей свою сумку неоплаченными квитанциями, финансовые проблемы будут только усугубляться.