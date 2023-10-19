Сексолог дала совет нерешительным любовникам

Психолог и сексолог Лори Минц назвала пять способов, как ненавязчиво предложить партнеру заняться сексом. Ее советы нерешительным любовникам приводит Men's Health.

© Lenta.ru

Минц подчеркнула, что абсолютно нормально чувствовать смущение, предлагая заняться сексом. Она объяснила, что в такие моменты человек боится получить отказ и становится уязвимым. Чтобы избежать необходимости прямо говорить об интимной близости, сексолог посоветовала начать с невербальных сигналов — объятий и поцелуев. Еще один хороший способ — писать эротические записки или онлайн сообщения.

При этом Минц считает, что эффективнее всего не намекать на секс, а честно разговаривать о нем. Она предупредила, что беседовать на такие темы лучше за пределами спальни.

«Расскажите друг другу, как вам нравится начинать секс. Также договоритесь о способе мягко отказываться от него», — дала она совет.

Сексолог добавила, что можно дать партнеру понять о своем желании с помощью напоминания об общих эротических воспоминаниях.

«Говорите о себе. Например, скажите, что вспоминали какой-то момент из вашей сексуальной жизни и были бы рады повторить его прямо сейчас», — говорит Минц.

Также она считает, что на интимную близость можно намекнуть с помощью комплиментов.