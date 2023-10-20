Как сделать комплимент мужчине

Женщине «зайка» и «котик» могут казаться самыми ласковыми и приятными словами, а у мужчины способны вызывать раздражение.

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О том, какие ещё ошибки дамы совершают, делая комплименты, «Доктору Питеру» рассказал психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

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6 ошибок в комплиментах мужчинам

1. Ставить в детскую позицию

Другое дело — хвалить мужчину как взрослого человека. По словам психолога, характеристики в духе «молодец», «умница» отправляют человека в детство, где так же говорила мама или учительница. К тому же такие слова не называют конкретных качеств, которые нужно выделить, а мужчины как раз любят во всём конкретику и чёткость.

2. Говорить с неподходящей интонацией

Так комплимент и вовсе может показаться не комплиментом. Между прочим, учёные считают, что мужчины чаще могут интерпретировать комплименты от женщины как флирт или попытку соблазнить. Гут рекомендует говорить похвалы нейтральным доброжелательным тоном.

3. Часто использовать уменьшительные формы слова

Речь о «зайках», «котиках» и другой живности. По мнению психолога, подобное сюсюканье может быть признаком инфантильности и эмоциональной незрелости. Да и вообще злоупотребление такими словами может раздражать.

4. Делать комплименты слишком часто

Приятные слова по поводу и без — это уже чересчур и тоже может вызвать у мужчины раздражение. Гут рекомендует чередовать их и не говорить по поводу одних и тех же качеств.

5. Использовать скользкие темы

К примеру, касающиеся внешности мужчины. Да, женщине могут казаться сексуальными конкретно лысые мужчины, но далеко не факт, что им самим такой перл понравится.

6. Говорить приятные слова, только когда что-то нужно

Например, если хотите обновления гардероба за счёт мужчины. Психолог предупредил, что они, вообще-то, прекрасно считывают потребительскую позицию и понимают, что их ждёт при отказе — разочарование, злость и обида.

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