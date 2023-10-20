5 признаков, по которым можно распознать ложь

Люди лгут каждый день — кто-то по-крупному, а кто-то даже в мелочах. Почему они это делают и как распознать лжеца, узнавала «Вечерняя Москва».

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Как рассказала психолог Наталья Наумова, лжеца во время диалога выдает его собственное тело.

— Невербалика — важная часть коммуникации. Обращайте внимание на то, что делают глаза, руки и ноги собеседника, если есть повод не доверять его словам, — предупредила эксперт.

Так, среди самых частых невербальных действий, выдающих в человеке ложь, можно выделить следующие действия:

пытается отвести в сторону взгляд;

если отводит глаза влево и вверх, значит, придумывает на ходу ответ или историю;

теребит одежду;

прикрывает рот;

закрывает лицо или губы.

В свою очередь психотерапевт Евгений Фомин напомнил, что сегодня распознаванию лжи посвящают целую науку. Есть даже профессия — профайлер, чья задача вычислить обманщика.

— Профайлер — эксперт по выявлению лжи на основе мимики, жестов человека и его манеры говорить. Кстати, ложь бывает прямая, когда все от первого до последнего слова неправда, и встречается изощренная ложь, когда максимально искажаются важные детали, — уточнил собеседник «ВМ».

Эксперт тоже заметил, что определить ложь можно через язык тела, когда рот говорит одно, а тело «отрицает» сказанное:

— Бывает и так, когда человек хорошо заучил лживую информацию, чтобы максимально убедительно звучать.

Но и эту стену лжи, по словам Фомина, можно разрушить с помощью уточняющих вопросов.