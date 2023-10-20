3 вопроса, которые могут спасти отношения

Тяжелые времена бывают даже в самых надежных отношениях, и решить, когда на самом деле пришло время расстаться, бывает непросто. Член Британского психологического общества, доктор Сандра Уитли, в разговоре с Insider назвала три вопроса, которые следует задать себе до того, как поставить в отношениях жирную точку.

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Эксперт отметила, что в такие моменты важна предельная честность с собой, поэтому отвечать на вопросы она предлагает с помощью диктофона, без лишних глаз. Изливайте душу под запись, а затем переслушайте и сделайте выводы.

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Что происходит за пределами ваших отношений?

Для начала психолог предлагает оценить, что в жизни вашего партнера изменилось за пределами отношений. Речь о любых изменениях, которые могли испортить его поведение: новая должность, хобби, онлайн-курс, который отнимает все его свободное время. Не стало ли отсутствие секса следствием болезни или стресса, который партнер не способен контролировать? Проанализируйте текущие проблемы на предмет постоянства: возможно, большая часть из них — временные трудности, не стоящие расставания.

Что изменилось из-за вас?

Важно отдавать себе отчет в том, что вы также могли внести вклад в ухудшение отношений. Наверняка вы не раз рассуждали, в чем провинился партнер, теперь пришло время поразмыслить над собственным поведением. Были изменения со стороны второй половинки громом среди ясного неба или реакцией на ваши выходки? К слову, если вы изменились, но не жалеете об этом, значит пришло время идти дальше.

Что привносит партнер в вашу жизнь?