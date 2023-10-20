Психолог рекомендует отложить лень на завтра и «свернуть горы» уже сегодня

Порой так хочется провести время лежа на диване и просто отдохнуть, отложив все дела в «долгий ящик». Однако в нежелании что-то делать и невозможности выполнить насущное есть разница. Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал, чем различаются лень и прокрастинация и как с ними справиться.

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Лень и прокрастинация на первый взгляд очень похожи. И в том, и в другом случае у человека есть сложности с мотивацией. Но в чем между ними разница? Для первого характерно отсутствие импульса в целом, а ключевой чертой второго является постоянное откладывание в «долгий ящик» того, что нужно завершить здесь и сейчас.

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— Феномен прокрастинации более сложен, поскольку затрагивает личность человека, который активен, видит конечную цель, способы ее достижения и временные рамки, но постоянно переносит все на «потом». Это происходит из-за страха ошибки, неуверенности в собственных силах, нежелании выполнять поставленную задачу, если неясен ее смысл или не высока награда. Или же человек обладает рассеянным вниманием и легко отвлекается на посторонние раздражители. При этом лень — пассивное явление, когда не делается вообще ничего, — говорит Денис Хакимов.

Во всех случаях есть негативные последствия, ведь невыполнение обязанностей или работы вредит в профессиональном плане, вызывает стресс, тревогу за будущее, провоцирует чувство вины.

Есть несколько способов, как справиться с подобным состоянием

Разберитесь с мотивацией

Почему не хочется ничего делать? Что кроется за вечными отговорками и торгами с самим собой в духе: «Еще полчаса в Интернете и точно начну»? Без устранения этих преград сложно говорить о стимуле двигаться вперед.

— Здесь также стоит обратить внимание на то обстоятельство, что иногда мы живем не своей жизнью, а воплощаем чужие ожидания и мечты, хотя нам самим это не нужно. Такие цели не приносят удовольствия и снижают активность, — обращает внимание психолог.

Конкретизируйте задачи

Расставив приоритеты, нужно перевести их в конкретную форму. Мало сказать: «Хочу больше денег». Надо искать реальные способы улучшить материальное положение, исходя из своих возможностей: сменить работу, пройти повышение квалификации или же найти хобби, которое можно перевести в разряд заработка и т.д.

Стремитесь к личностному росту

Невротические установки вроде завышенного перфекционизма могут способствовать прокрастинации, ведь если не получится все сделать «как надо», то и начинать не стоит. Проработка таких убеждений — верный шаг на пути не только улучшения продуктивности, но и налаживанию эмоциональной стабильности, противостоянию стрессу. Работа со специалистом позволит справиться с этой задачей быстрее и эффективнее.

Привыкайте к разумным ограничениям

Важна атмосфера и окружение, в котором мы находимся. Возьмите за правило организовывать пространство под конкретные задачи: убирайте смартфон на время выполнения профессиональных обязанностей, ограничьте чтение новостей, наведите порядок на рабочем месте, оно должно быть функциональным.

Подкрепление

Нельзя все время требовать что-то от себя, не давая ничего взамен. Завершили проект — купите себе вкусной еды или сходите в театр, сделайте то, что вам нравится. Старались, прикладывали усилия, но что-то не получилось? Не беда. Не стоит испытывать чувство вины, а лучше вынести уроки и усвоить новый опыт — в дальнейшем он послужит фундаментом для избегания новых ошибок.

Лень и прокрастинация отдаляют нас от самореализации, важных достижений и приносят дискомфорт. Если сложно разобраться в ее причинах и найти пути решения самостоятельно, стоит обратиться за помощью к специалисту.

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