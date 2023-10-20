Психолог перечислила способы распознать ложь

Во время диалога лжеца может выдать его тело, предупредила психолог Наталья Наумова. Способы распознать, когда собеседник говорит неправду, она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

© Lenta.ru

По словам Наумовой, во время разговора следует обращать внимание на то, что делают глаза, руки и ноги собеседника, если есть повод не доверять ему. Она подчеркнула, что некоторые прикрывают рот рукой, смотрят в сторону или влево и вверх, а также теребят одежду, когда лгут.

Психотерапевт Евгений Фомин добавил, что после заданных вопросов лгущий человек может побагроветь, засуетиться или начать нервно подбирать слова, которые в его представлении должны стать удовлетворяющим собеседника ответом.