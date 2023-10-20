Психологи рассказали, как раскрыть лжеца
Люди лгут каждый день, все зависит лишь от масштаба лжи. Почему людям проще соврать, чем сказать правду, и как распознать лжеца, рассказали психолог Наталья Наумова и психотерапевт Евгений Фомин.
Так, во время разговора с потенциальным лжецом обращайте внимание на язык телодвижений.
«Невербалика – важная часть коммуникации. Обращайте внимание на то, что делают глаза, руки и ноги собеседника, если есть повод не доверять его словам», – отметила Наумова.
Чаще всего лжец совершает ряд неосознанных действий, которые их с головой выдают:
- Пытается отвести в сторону взгляд;
- Если отводит глаза влево и вверх, то придумывает ответ или историю на ходу;
- Теребит одежду;
- Прикрывает рот;
- Закрывает лицо или губы.
Евгений Фомин напомнил, что существует целая наука, посвященная распознаванию лжи. Также есть профессия профайлера, задача которого заключается в распознавании обманщика на профессиональном уровне.
«Профайлер – эксперт по выявлению лжи на основе мимики, жестов человека и его манеры говорить. Кстати, ложь бывает прямая, когда все от первого до последнего слова неправда, и встречается изощренная ложь, когда максимально искажаются важные детали», – объяснил психотерапевт.
Он также рассказал, что определить ложь можно, глядя на телодвижения человека. Речь можно заучить так, чтобы она казалась убедительной, а вот тело выдаст с головой своего хозяина. Так, ложь можно разрушить с помощью уточняющих вопросов.
Если вы видите, что собеседник краснеет, суетится или начинает нервно подбирать слова, которые, как ему кажется, должны будут вас убедить, то он лжет, приводит слова Фомина «Вечерняя Москва». Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что сегодня, 20 октября, отмечается международный день ленивца: рассказываем, что это, когда день учредили, а также для чего лениться человеку и полезно ли это.