Психологи рассказали, как раскрыть лжеца

Люди лгут каждый день, все зависит лишь от масштаба лжи. Почему людям проще соврать, чем сказать правду, и как распознать лжеца, рассказали психолог Наталья Наумова и психотерапевт Евгений Фомин.

© РИА "ФедералПресс"

Так, во время разговора с потенциальным лжецом обращайте внимание на язык телодвижений.

«Невербалика – важная часть коммуникации. Обращайте внимание на то, что делают глаза, руки и ноги собеседника, если есть повод не доверять его словам», – отметила Наумова.

Чаще всего лжец совершает ряд неосознанных действий, которые их с головой выдают:

Пытается отвести в сторону взгляд;

Если отводит глаза влево и вверх, то придумывает ответ или историю на ходу;

Теребит одежду;

Прикрывает рот;

Закрывает лицо или губы.

Евгений Фомин напомнил, что существует целая наука, посвященная распознаванию лжи. Также есть профессия профайлера, задача которого заключается в распознавании обманщика на профессиональном уровне.

«Профайлер – эксперт по выявлению лжи на основе мимики, жестов человека и его манеры говорить. Кстати, ложь бывает прямая, когда все от первого до последнего слова неправда, и встречается изощренная ложь, когда максимально искажаются важные детали», – объяснил психотерапевт.

Он также рассказал, что определить ложь можно, глядя на телодвижения человека. Речь можно заучить так, чтобы она казалась убедительной, а вот тело выдаст с головой своего хозяина. Так, ложь можно разрушить с помощью уточняющих вопросов.