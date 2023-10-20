Как превратить постоянные ссоры в страстные отношения

В одних парах ссоры происходят время от времени и никого не разрушают. В других — выяснение отношений постепенно выходит на «новую частоту и громкость». И совместная жизнь становится невыносимой.

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Эксперт по самооценке и кинетике Евгения Иванова расскажет, как трансформировать ссоры в страстные и крепкие отношения. И объяснит, когда это сделать невозможно.

Почему возникают ссоры

Причин для ссор много. Первая кроется в темпераменте партнеров. Если он импульсивный, горячий, то регулярные «мексиканские страсти» — вариант нормы. Но если говорить о среднестатистических людях не южного темперамента, то обычно, ссоры в отношениях — это звоночек: что-то идет не так. И здесь возможны два сценария: в паре не могут договориться или ссоры — это показатель неудовлетворенности базовых потребностей в отношениях:

Потребности в безопасности

При удовлетворении этой потребности отпадает необходимость «охранять» отношения, проверять телефоны. Есть уверенность, что партнер не проснется однажды и не скажет: все, я пошел. Нам важно понимать, что нас не бросят без причины.

Потребности в поддержке

Когда потребность удовлетворена человек чувствует, что к партнеру можно прийти за помощью, свернуться рядом калачиком, поплакать. Он знает, что его погладят по головке и поддержат.

Потребности в душевной близости

Партнеры могут говорить ночами, делятся сокровенным, понимая, что их всегда внимательно выслушают, поймут и не осудят.

Потребности в сохранении гендерных ролей

Когда женщина становится «железной леди» и берет на себя мужскую роль, мужчина автоматически занимает женскую. В таком мезальянсе страдают оба, так как не удовлетворяются потребности каждого быть собой. Это ведет к накоплению раздражения в паре и разрыву отношений. При этом в новых отношениях оба партнера могут быть счастливы, изначально заняв правильные роли.

Отношения, где один из партнеров становится другому родителем также обречены на провал. Ведь в таких отношениях не будет удовлетворяться одна из базовых потребностей — в сексуальной близости. Да, секс из таких отношений испаряется очень быстро — с детьми не спят.

Потребности в сексуальной близости

После долгих лет вместе, сексуальный градус в отношениях снижается, партнеры не знают, как его удерживать. И потребность в сексе не удовлетворяется. Такое положение дел может казаться нормальным, но по факту партнеры все больше раздражают друг от друга. Причиной для ссоры становится любая вилка, которую положили в раковину и не помыли.

Постепенно раздражение от скрытых разногласий, неудовлетворенных потребностей трансформируется в ссоры, которые нередко заканчиваются страстным примирением. Иногда это скрепляет отношения, а иногда, наоборот, разрушает.

Почему ссоры возбуждают

Ссора — это не вялотекущее бурчание под нос, а напряженная пиковая ситуация, с грубыми словесными оборотами, а иногда и разбитыми тарелками. Это буйство гормонов. У партнеров усиленно вырабатывается тестостерон — гормон агрессии, кортизол — гормон стресса и адреналин, который подхватывает на действия. В результате мы возбуждаемся: учащается дыхание, усиливается сердцебиение, тело наполняется энергией, которую мы с легкостью выплескиваем на рядом стоящего человека. А затем, с помощью секса, расслабляемся.

В чем плюсы примирительного секса

Расслабление после примирительного секса сильнее, оргазм — ярче. Причин для этого несколько. Первая кроется в эволюции. У наших предков высшая нервная деятельность была недостаточно сформирована. И после пережитой опасности, сильнейшего стресса, они, испытав чувство триумфа, могли полноценно расслабиться: я победил, мое потомство выживет.

Вторая причина кроется в психологии. Ссора — один из способов отдалиться, стать на время «чужими». То есть в момент ссоры, мы испытываем к партнеру негативные эмоции, выключаются механизмы эмоциональной близости, родственности. Гнев искажает черты лица и перед нами оказывается «другой» человек. Появляются элементы интриги, завоевания, которые возбуждают сильнее. Мы будто занимаемся сексом «с незнакомцем».

Кроме того, ссора — это акт агрессии, которая помогает легче возбудиться. Поэтому она является своеобразной «виагрой» для некоторых людей. Например, если женщина может симулировать возбуждение и вроде как «всегда готова», то мужчине «привилегия» симуляции недоступна. Факт, подтверждающий возбуждение мужчины вполне очевиден и «бросается в глаза». Так, император Нерон для возбуждения ругал нецензурными словами своих женщин. Такое отклонение позже и назвали в его честь — синдромом Нерона.

Примирительный секс может быть полезен и парам с сильной разницей в темпераменте. Например, когда один из партнеров импульсивный, а второй тихий и спокойный, ссора помогает прийти к одному уровню эмоциональности. И сделать последующую близость ярче. Секс после ссоры помогает встряхнуть рутину и партнерам, которые давно в отношениях и считают их обыденностью.

Как сделать союз не только страстным, но и крепким

Способы возбуждения у всех разные. И если ссоры — это механизм стимуляции, своеобразная прелюдия, которая никого не оскорбляет, то все хорошо. Однако нередко секс после ссоры — это просто легкий способ избежать проблем. Но близость не должна становиться финальным аккордом. Не стоит обходить стороной большую колючку, торчащую в отношениях. Ее необходимо выдергивать.

Поэтому после примирительного секса, стоит проанализировать причины ссор, понять, в чем камни преткновения. Сделать это поможет договор отношений. Он позволит свести ссоры к минимуму и оставить их для незначительных вопросов, которые потом и будут завершаться приятными, примирительными историями.

Что такое договор отношений

Договор отношений — это обсуждение ценностных вопросов, которые важны для каждого из партнеров. Договор позволяет понять, как с вами можно обращаться, где проходят личные границы, в каких вопросах на вас можно рассчитывать, а в каких — нет.

К примеру, вы честно признаетесь, что категорически не любите готовить. Ваш максимум — это яичница и сырники, а по большим праздникам — салат. Поэтому сидеть годами в ожидании разнообразного завтрака, обеда и ужина из трех блюд, а потом разочаровавшись в их отсутствии ругаться — совершенно не стоит. Или, вы признаетесь, что боготворите мытье полов, но утюг обходите стороной. Поэтому вопрос с глажкой решает либо вторая половина, либо специально обученные люди, либо вы спите на неглаженном белье.

В договоре отношений необходимо проговорить буквально все. Вплоть до того, какие праздники празднуете, какие цветы предпочитаете, какой у вас язык любви. Именно это подскажет партнеру, как вы понимаете, что любимы: когда вас гладят по голове и дарят подарки. Или когда не ограничивают свободу, спокойно отпускают на встречи с подругами, соглашаясь даже на раздельный отпуск.

Это долгий разговор, к которому нужно подготовиться. В идеале проводить его на старте отношений. Однако и позже договор поможет осознать причину ссор, неудовлетворенных потребностей. Он наглядно покажет, в чем вы принципиально не сходитесь. Например, вы карьеристка, и хотите реализовываться, зарабатывать деньги. А потенциальный партнер ищет уютную девочку, которая мечтает стать матерью, следить за бытом. Игнорировать такие принципиальные моменты, закрывать на них глаза — опасно. То, на что вы закрыли глаза в начале отношений — станет их концом.

Как еще добавить огня в отношения

Одни чувствуют себя после ссор и последующего примирения на подъеме. Другие ощущают себя шариком, сдувшимся через неделю после праздника. Так, например, женщинам с более низким сексуальным темпераментом не всегда нравится, когда партнер использует ссоры как прелюдию для более страстного секса. Избежать рутины, и не вдохновляться исключительно ссорами помогут два совета.

Первый — включение доминантной позиции. Это не значит, что женщина должна стать героиней «50 оттенков серого». А означает лишь, что мужчин вдохновляет смена ролей. Поэтому иногда стоит перевоплощаться из жертвы в сильную и уверенную.

Второй совет — спонтанный секс. Зачастую пары, особенно те, которые долго вместе, практикуют стандартные сценарии близости. Например, секс в кровати перед сном. Поэтому, если вы привыкли заниматься сексом в спальне — займитесь им на кухне, в примерочной, в гостях, в ванной. Легкое включение стрессовых механизмов добавляет в отношения новизны. И дает тот всплеск гормонального коктейля, которым заряжает и ссора.

Каким способом добавить огня в отношения: сменой ролей и сценариев или ссорами перетекающими в примирительный секс — решать каждой паре. Все зависит от характера, темперамента и индивидуальных предпочтений партнеров. При этом любой вариант не должен стать способом ухода от конфликта. Поэтому, после того как выпустили пар, поговорите друг с другом. Это поможет понять причину ссор, попробовать найти точки соприкосновения. А если в процессе разговора вы поймете, что разногласия непримиримы, и вы хотите от жизни кардинально разного, то важно признать — страсть не спасет, лучше разойтись и перестать разрушать себя и партнера.