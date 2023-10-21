Эксперт рассказала, как правильно презентовать себя окружающим

Бренд-стратег Асадова рассказала, как правильно презентовать себя окружающим
Правильная самопрезентация поможет сформировать положительное впечатление и защитит репутацию.
Эксперт по коммуникациям, бренд-стратег Гаянэ Асадова рассказала «Вечерней Москве», как презентовать себя окружающим, чтобы вас запомнили.
Почему важно уметь правильно себя презентовать
По мнению специалиста, если мы сами о себе не расскажем необходимую информацию, люди ее за нас придумают.
— Важно понимать, что у окружающих в любом случае сложится о вас определенное впечатление. Но вы можете повлиять на их мнение с помощью правильной самопрезентации, в которой донесете свою миссию, ценности, жизненные принципы, а также расскажете, кто вы и чем занимаетесь, — сказала она.
Эксперт отметила, что впечатление о себе нужно создавать и грамотно управлять им. От правильной самопрезентации зависит репутация вашего личного бренда.
Помимо этого, бренд-стратег объяснила, что необходимо понимать место и аудиторию, чтобы самопрезентация была успешной.
— Например, вы врач-стоматолог и вас пригласили на встречу, где обсуждают личностное развитие. Если на этом мероприятии вы расскажете о себе только как о профессионале в своей области, об опыте работы и карьерных достижениях, то такая самопрезентация на данную аудиторию в этом месте будет неправильной. А если вы кратко назовете свою профессию и более подробно расскажете о своих хобби и достижениях в личностном развитии, то покажете себя не только как профессионал, но и раскроете тему причастности к направлению мероприятия, где вы находитесь, — сказала Асадова.
Что рассказать, чтобы произвести впечатление
Собеседница «ВМ» заверила, что не стоит эпатировать публику яркими выходами, чтобы вас запомнили. Есть способы намного эффективнее.
— Существует формула самопрезентации «ПУП». Это три факта о вас и вашей работе. Однако я разработала авторскую методику, которая позволяет найти в этой схеме уникальный факт через разрушение стереотипов, — сказала она.
Ее суть заключается в том, что нужно рассказать о себе:
один полезный факт; один простой факт; один удивительный факт.
— Начать самопрезентацию нужно с вашего имени и фамилии, рассказать, кем вы работаете, в чем ваша миссия, дело вашей жизни. Это и есть полезные и простые факты, — сообщила специалист.
Эксперт по коммуникациям добавила, что необходимо вспомнить стереотипы из вашей жизни, которые вы смогли разрушить. Этот способ поможет найти удивительный факт о себе.
— Самые часто встречающиеся стереотипы — профессиональные гендерные. Например, многие считают, что хорошим хирургом может быть только мужчина. А когда мы видим перед собой женщину-хирурга, то происходит разрушение профессиональных гендерных стереотипов. Через поиск таких стереотипов в вашей жизни, которые вы разрушили, можно найти удивительные факты, — объяснила Асадова.
Чего нельзя рассказывать в самопрезентации
Бренд-стратег заверила, что информацию в самопрезентации нужно тщательно продумать. В самопрезентации нельзя рассказывать:
- факты о вашей интимной жизни;
- сомнительные истории с точки зрения нарушения закона;
- аморальные и безнравственные поступки;
- все, что может опорочить вашу репутацию;
- факты, которые могут дискредитировать вас как эксперта;
- политические взгляды.
Как исправить мнение о себе
Специалист отметила, что любое неверное высказывание о себе может грозить репутационными рисками. В первую очередь важно понимать, насколько серьезно может пострадать ваша репутация, чтобы начать шаги для ее исправления:
— Не существует универсального способа исправления репутации. Каждую ситуацию нужно разбирать индивидуально. В некоторых случаях будет необходимо выступить с официальным опровержением или принести публичные извинения, а в других — обыграть ситуацию или перевести ее в шутку.
Безусловно, таких ситуаций стоит избегать. Для этого нужно заранее подготовить несколько видов самопрезентаций для разных мероприятий и аудитории, уверена собеседница «ВМ».
— Тщательная подготовка к самопрезентации — это гарантия и залог успеха личного бренда, непоколебимости репутации и формирования положительного имиджа, — подытожила Асадова.