Эксперт рассказала, как правильно презентовать себя окружающим

— Например, вы врач-стоматолог и вас пригласили на встречу, где обсуждают личностное развитие. Если на этом мероприятии вы расскажете о себе только как о профессионале в своей области, об опыте работы и карьерных достижениях, то такая самопрезентация на данную аудиторию в этом месте будет неправильной. А если вы кратко назовете свою профессию и более подробно расскажете о своих хобби и достижениях в личностном развитии, то покажете себя не только как профессионал, но и раскроете тему причастности к направлению мероприятия, где вы находитесь, — сказала Асадова.