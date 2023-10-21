Почему на первом свидании женщинам так важен рост партнера

Многие девушки на первом свидании обращают внимание на рост молодого человека. Это важный фактор для слабого пола, и большинство хотело бы видеть его в анкете приложений для знакомств. Авигейл Лев — директор центр психологии в Сан-Франциско, который специализируется на когнитивно-поведенческой терапии, объясняет это комплексом причин.

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По мнению специалиста, в первую очередь девушки подсознательно считают высоких мужчин более здоровыми и сильными. В процессе эволюции слабому полу не удалось избавиться от этого стереотипа, поэтому девушки до сих пор на уровне подсознания уверены, что более высокий партнёр сможет защитить их и позаботиться о них. Хотя если рассуждать рационально, рост никак не связан с силой и выносливостью.

Кроме того, Авигейл считает, что это можно объяснить социальными причинами. Слабый пол видит в высоком мужчине равного партнёра:

"Рост связан с внутренней силой, властностью и способностью обеспечивать".