«Улыбайся почаще»: фразы при знакомстве, которые бесят женщин

Делимся результатами опроса.

Несмотря на то, что в эру торжества феминизма дамы легко могут первыми завести разговор с симпатичным мужчиной первой, в нас до сих пор живы стереотипы, что инициатор знакомства все же сильный пол. Но как же неловко многие его представители порой начинаю беседу! Мы провели небольшой опрос с целью выяснить, какие фразы мужчин на этапе знакомства могут полностью перечеркнуть все приятное впечатление от нового мужчины.

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«Ну, расскажи о себе»

Фраза, после которой мужчина замолкает и ждет интересную (по его мнению) историю. При этом для женщины это первый «красный флажок». Даже в обычной беседе не знаешь, как здесь отвечать, а уж в разговоре с романтическим вайбом точно становится неловко. И почему бы мужчине не рассказать о себе первым? Кстати, попробуйте перекинуть эту просьбу на кавалера, если он попытается разговорить вас подобным образом. Но будьте осторожны — его реакция может быть какой угодно.

«Извините, а вашей маме…»

По признанию девушек, ничто так не раздражает, как избитые фразы. Это первый сигнал к тому, что с таким ухажером скоро умрешь от скуки, раз его фантазии не хватило даже на построение простой фразы для знакомства. Как правило, такие мужчины не любят заморачиваться ни в чем и идут знакомым путем. Многие представители сильного пола уверены, что эта классическая фраза работает безотказно, а потому ее можно услышать на каждом шагу, к огромному сожалению.

«Улыбайся почаще»

Эту фразу неприятно слышать даже от близких друзей, что уж говорить про мужчину, с которым вы едва знакомы. Интересный факт, с подобной фразы начинает знакомство каждый четвертый. Считается, что она способна поднять настроение, но нет, она так не работает, как считают опрошенные Woman Hit девушки. Вы просто не можете знать, что происходит в жизни человека и подобная «просьба» в некоторых случаях может звучать как издевка и жесткий триггер к агрессивным действиям. Не надо так.

«Ты выглядишь моложе своего возраста»