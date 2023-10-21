Психологи выяснили, что женщины советуют короткие стрижки из вредности

Психологи выяснили, почему женщинам нельзя доверять в советах по стрижке
Женщины целенаправленно дают другим женщинам плохие советы по стрижке. Это обусловлено внутривидовой конкуренцией, уверены ученые.
Убеждая других дам отрезать волосы покороче, женщины считают, что устраняют потенциальных конкуренток, сказано в исследовании, опубликованном в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).
Психологи подчеркнули, что для начала конкурентной борьбы, которая происходит по сути на подсознательном инстинктивном уровне, даже не требуется открытого конфликта между женщинами. Более того, они даже могут быть не знакомы.
«То, что кажется легкомысленной темой для изучения, на самом деле весьма серьезно. Сценарий с парикмахерской — это всего лишь средство задать вопросы о том, как женщины саботируют друг друга тонкими, едва заметными способами. Женская агрессия, как правило, не проявляется в виде физического насилия или даже в виде угроз физического насилия. Она также часто не принимает другие формы, которые мы легко распознаем как агрессию (крик, ругань, открытое проявление гнева)», — пояснила автор исследования Даниэль Суликовски.
К такомуу выводу исследователи пришли по результатам теста, в котором приняли участие 450 женщин в возрасте от 15 до 60 лет. Участвующим в исследовании дамам представили гипотетических клиентов салона красоты, которые показывали женщинам картинки "разной степени привлекательности" и рассказывали о том, какую стрижку предпочитают и считают выигрышной для своей внешности.
В ходе эксперимента ученые заметили, что женщины, испытывающие внутривидовую конкуренцию, значительно чаще советовали "клиенткам" состричь как можно больше волос.
Как отметили психологи, наибольшая накаленность чувствовалась в разговоре между женщинами одной возрастной группы и при этом похожих внешне.
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