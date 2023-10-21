Психологи выяснили, что женщины советуют короткие стрижки из вредности

«То, что кажется легкомысленной темой для изучения, на самом деле весьма серьезно. Сценарий с парикмахерской — это всего лишь средство задать вопросы о том, как женщины саботируют друг друга тонкими, едва заметными способами. Женская агрессия, как правило, не проявляется в виде физического насилия или даже в виде угроз физического насилия. Она также часто не принимает другие формы, которые мы легко распознаем как агрессию (крик, ругань, открытое проявление гнева)», — пояснила автор исследования Даниэль Суликовски.