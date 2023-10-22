Третий лишний: что делать, если близкие люди расстаются

Мы постоянно говорим об отношениях, и ни разу — о дружбе, хотя это те еще отношения. Для меня вопрос о том, а как правильно дружить стал актуален, когда я проживала разрыв.

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Далеко не все реакции друзей удовлетворили меня, кто-то выбрал сторону, кто-то — просто отвалился. Я смотрела на ситуацию изнутри — горевала, но еще и наблюдала — как подкате и исследователь. В ходе этого наблюдения появилась новая серия подкаста "Активное согласие".

В гостях Ксения Иванова — психолог и соучередительница Центра «НеТерпи». Они рассказала, что происходит с нашей дружбой и нами, когда близкие люди переживают разрыв. Ксения подробно разбирает понятие «триангуляция» — уверена, знание об этом феномене поможет многим разобраться в отношениях с родными.

Таймкод:

1.30 — Почему чужое расставание влияет на всех вокруг: друзей, семью и коллег

4.00 — Инсайдеры и аутсейдеры: рассказываю про свою кринжовую жизнь

6.33 — Семейная триангуляция или как не надо

8.30 — Для чего друзья занимают стороны

11.39 — Как быть неангажированным другом

13.20 — Как хороший друг может поступать плохо по отношению к партнеру

14.50 — Я узнала, что друг применяет насилие. Что делать?

15.20 — Как поддерживать человека и никого не оскорблять

17.00 — Почему друзья пытаются помирить партнеров

18.14 — Ты узнал, что твой друг изменяет другому твоему другу

20.20 — «Как же ты не видела так долго»

21.30 — Нормально ли переживать из-за расставания друзей

22.40 — «Я не могу на это смотреть»

24.20 — Почему не стоит выбирать стороны

26.25 — «Ты поставила лайк моему бывшему»

28.40 — «Даш, ну что, обсоссым их»

35.39 — Должно ли смутить отсутствие друзей

36.34 — Появляется пара, и ты забиваешь на друзей

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Альбина Ахатова