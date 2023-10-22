Умеем ли мы противостоять стрессу? Легко ли поддаёмся панике и тревоге? Всё это зависит от того, насколько стабильно и развито наше ментальное здоровье и устойчивость.

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Ментальная устойчивость — это способность держать себя в руках, не поддаваться мимолётному импульсу и иметь устойчивость к жизненному давлению.

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Если человек ментально устойчив, то у него выработан положительный адаптивный процесс преодоления стресса и невзгод.

Психологически устойчивые люди легче справляются с любыми экстренными ситуациями, как в быту, так и на работе, они быстрее адаптируются к излишнему вниманию со стороны общества, а также могут легко находить подход к трудным подросткам и пожилым людям.

Многие думают, что ментальная выносливость даётся нам с рождения. Однако это не так, она легко поддаётся тренировке.

5 шагов к ментальной устойчивости

Ментальная устойчивость тренируется постепенно, шаг за шагом. Этот процесс похож на занятия в спортивном зале, когда человек тренировку за тренировкой, преодолевая боль и лень, приводит своё тело в порядок.

Так же и с ментальной устойчивостью. Мы подобрали несколько советов, как же научиться противостоять стрессу.

1. Адекватная самооценка

Один из первоначальных шагов к развитию ментальной устойчивости – это здоровое отношение к своим ошибкам. Людям свойственно ошибаться, и это нормально. Ошибки – это необходимый процесс для будущего и полезного опыта.

Если у вас есть некоторые психологические установки, что ошибаться плохо, то нужно их обязательно проработать. Самостоятельно или со специалистом.

Без адекватного принятия себя, как человека и личность, дальнейшие шаги к ментальной устойчивости трудновыполнимы.

Если вам трудно, для начала попробуйте научиться переключать внимание со стрессовой ситуации на положительную. В этом вам поможет навык визуализации. Как только вы успокоитесь, вам проще будет принять стрессовый фактор.

2. Позитивное мышление

Следующим шагом к ментальной устойчивости является умение мыслить в позитивном ключе.

Как показывает практика, пессимисты достигают слабых успехов в развитии умственной выносливости. А всё потому, что у них заранее неправильный настрой. Такие люди постоянно ожидают только неудач и самого худшего развития событий. И это очень негативно сказывается на их уверенности в себе, а также на желании в себе что-либо изменить.

Оптимистам же проще реагировать на стрессовые ситуации, ведь они всегда сумеют найти позитивное решение и не упасть духом. Начинайте тренировку с малого, не ищите в сложных ситуациях сразу плохое, а попробуйте найти хорошие моменты. Не впадайте в панику, не спрашивайте: «За что мне это?» Вместо этого задайте себе вопрос: «Для чего эта ситуация со мной происходит?», «Какой урок или опыт я могу вынести из этого?»

Замените в своём лексиконе слово «проблема» на слово «задача», тогда справляться со стрессом станет чуть проще.

3. Концентрация внимания

Как бы это ни казалось странным, но развитие ментальной устойчивости требует полного сосредоточения внимания на одном занятии. Учитесь не распыляться на мелочи, не тратьте силы на посторонние факторы, и не переключайтесь с одного дела на другое.

Чтобы натренировать психологическую устойчивость, важно выработать умение доводить любое начатое дело до конца, даже если его совсем не хочется завершать. Через силу и терпение учитесь концентрировать внимание. Поначалу будет непросто, но в этом и суть тренировки.

4. Скажи: «Нет!»

Напрасно считается, что отказывать людям – вполне себе простое решение, и что с этим может справиться любой. Это не так. Часто из-за каких-то комплексов, травм детства и внешних факторов человеку бывает нелегко отказывать людям.

Безотказные люди, на самом деле, делают себе хуже своим поведением. Они думают, что помогают другим, а по факту их часто просто используют. Такие люди обычно страдают от непонимания в обществе, чувствуют себя неполноценным и использованными. Малоприятное ощущение. При таком мировосприятии говорить об адекватной самооценке не приходится.

5. Идти до конца

Иди до конца и не сворачивай с дороги, как бы не было трудно. Это тоже один из шагов к ментальной устойчивости. Такая установка способствует пониманию важности собственного дела, а также укрепляет веру в свои силы.

Не бойтесь нового! Учитесь воспринимать всё неизведанное, как опыт или просто приключение. Многие люди не пробуют новое, потому что боятся потерпеть неудачу или ошибиться, а это будет только тормозить тренировки. Помним про то, что ошибки – это нормально!

К тому же развивать ментальную устойчивость вам помогут и другие методы, например, здоровый образ жизни. Физическая активность, качественный сон, правильный рацион – всё это способствует нормальному функционированию организма, и расслабляет сознание, что только поспособствует формированию хорошего уровня ментальной выдержки.

Мозг постоянно требует тренировок, а значит, параллельно с устойчивостью можно развивать и память. В этом вам помогут головоломки, кроссворды и трудные логические задачи. В формате игры вы сможете «прокачать» себя не только в запоминании, но и в решении трудных ситуаций простым и спокойным путём.

Умение быть спокойным при возникновении форс-мажорных ситуаций – хорошее и даже необходимое качество для каждого человека. Выработанная способность держать себя в руках и не поддаваться мимолётному импульсу, поможет вам на долгие годы сохранить психологическое здоровье, что, конечно же, очень важно.

И помните, как говорил великий Конфуций — там, где кончается терпение, начинается выносливость.