«Говорить нужно ртом»: Лабковский раскрыл секрет счастливых отношений
Психолог Михаил Лабковский рассказал, в чем отличие комфортных отношений. Признаки оказались нетипичными в общем понимании. Считается, что у счастливых пар отсутствуют измены, ревность и конфликты.
Я вас удивлю. Счастливые — это прозрачные отношения. В таких отношениях люди умеют говорить ртом.
Партнёрам не нужно гадать, что происходит внутри головы и сердца друг друга. Люди не скрывают своих обид и не играют в игры «угадай, что я думаю». Они умеют открыто общаться, не бояться выражать свои мысли и чувства.
Принцип прозрачности может быть применён не только между возлюбленными, но и с коллегами, семьёй и друзьями. Важно, чтобы взаимопонимание и откровенность стали основой для качественных и гармоничных отношений в любой сфере жизни.
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