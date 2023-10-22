«Говорить нужно ртом»: Лабковский раскрыл секрет счастливых отношений

Психолог Михаил Лабковский рассказал, в чем отличие комфортных отношений. Признаки оказались нетипичными в общем понимании. Считается, что у счастливых пар отсутствуют измены, ревность и конфликты.

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Я вас удивлю. Счастливые — это прозрачные отношения. В таких отношениях люди умеют говорить ртом.

Партнёрам не нужно гадать, что происходит внутри головы и сердца друг друга. Люди не скрывают своих обид и не играют в игры «угадай, что я думаю». Они умеют открыто общаться, не бояться выражать свои мысли и чувства.