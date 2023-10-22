Обман чувств: зачем мужчины и женщины врут друг другу

Считается, что самое губительное для отношений – это ложь. Недоверие, которое она порождает, и в самом деле способно погубить даже самые сильные чувства. Хотя бывают случаи, когда небольшой обман, наоборот, способен спасти отношения. Так может ли быть ложь во благо? И для чего мы вообще врём друг другу? Запудрить мозги.

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О чем врут… …мужчины

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О семейном положении. При первом знакомстве мужчина может уверять, что он холост, ну или находится на грани развода. В реальности же ни о каком уходе от жены он даже не помышляет. И, затевая левый роман с понравившейся барышней, он не собирается связывать с ней свою жизнь.

К такой лжи обычно тяготеют инфантильные мужчины, имеющие заниженную самооценку. То обстоятельство, что они одновременно нужны и жене и любовнице, значительно поднимает их в собственных глазах.

Такие мужчины не просто обманывают двух или даже нескольких женщин, но ещё и с упоением рассказывают об этом. В основе такого поведения – всё тот же комплекс неполноценности и неспособность достичь реальных успехов в жизни.…женщины О чём угодно – начиная от несуществующих успехов на работе и кончая тем, что она ела сегодня на завтрак. При этом объяснить, ради чего именно она врёт, такая женщина не сможет. Психологи объясняют это патологической тягой ко лжи, причина которой – всё те же инфантилизм и низкая самооценка.

Придумывая вымышленный мир, в котором есть место несуществующим в жизни успехам – признании начальства, дорогим путешествиям, большой зарплате и т.д., – женщина просто прячется от менее прекрасной действительности. Достаточно скоро она и сама начинает верить в собственные выдумки.

О том, чтобы приложить усилия для претворения в жизнь вымышленных успехов, даже речи не идёт. Чтобы понравиться.

О чем врут… …мужчины

О доходах, социальном статусе, своих возможностях и т.д.Многие представители сильного пола при знакомстве старательно пускают пыль в глаза. Всему виной, как уверяют психологи, – заниженная самооценка. Такие мужчины уверены, что сами по себе они заинтересовать женщину не в состоянии.

Кстати, иногда подобная рисовка оказывается полезной – благодаря ей мужчине удаётся произвести впечатление, заинтересовать женщину и выиграть время, чтобы продемонстрировать свои истинные достоинства. Разумеется, если таковые существуют.

О чем врут женщины

О возрасте, весе, количестве поклонников и своих интересах.Стремясь завоевать мужчину, женщина может уверять, что она разделяет его интересы – например, страсть к футболу или активному отдыху, хотя её воротит от футбола и ночёвок в палатке.Знакомый психотерапевт рассказывала историю своей пациентки, которая покупала в соседней кулинарии пирожки и плюшки для любимого, чтобы убедить его в том, что она – прекрасная хозяйка.Моя подруга поддакивала своему кавалеру, упорно не желавшему иметь детей, что тоже не собирается становиться мамой. Хотя у самой в планах было родить как минимум двоих детишек.Правда, как правило, выплывает наружу, едва отзвучат аккорды свадебного марша. Не удивительно, что мужчина чувствует себя обманутым.

В основе такого поведения женщины лежит опять же заниженная самооценка, страх, что сама по себе она не представляет никакого интереса и поэтому должна приспосабливаться. Ложь во спасение.

О чем врут… …мужчины

Чтобы уберечь любимую женщину от переживаний и даже страданий, сильный пол старается не откровенничать по поводу своего поведения. Ну для чего жене знать, что на недавнем корпоративе он весь вечер целовался с барышней из соседнего отдела? Или об отношении к теще, которую он не переносит? Или о скандале с начальником? Некоторые мужья, не допускающие даже мысли об уходе из семьи, тщательно скрывают от благоверной свои интрижки.

Ложь во спасение, как уверяют специалисты, вообще – наиболее распространённая форма мужского обмана.

Даже расставаясь с женщиной, мужчины вместо того, чтобы резать суровую правду-матку, предпочитают смягчать удар. Поэтому редкий представитель сильного пола отважится объявить, что ваши отношения были ошибкой и вы ему до чёртиков надоели. Скорее всего, он постарается уверить, что вы слишком хороши для него.Из этой же серии – обещание позвонить в ближайшее время или встретиться. И не стоит винить мужчин в обмане – они всего лишь пытаются уберечь нас от обиды.

…женщины

О былых отношениях, ощущениях в постели.

Редкая женщина на вопрос «сколько у тебя до меня было мужчин?» ответит честно. Ну только если ей, конечно, совсем уж нечего скрывать. Остальные постараются приуменьшить число своих бывших кавалеров. Таким образом женщина пытается щадить чувства своего избранника.

Имитация оргазма – одно из самых распространённых проявлений женской лжи. Одни притворяются, потому что стыдятся признаться, что не испытывают ничего подобного. Ведь и глянцевые журналы, и всевозможные телепередачи подают злополучный оргазм чуть ли не как главное проявление женственности. И многие представительницы слабого пола, боясь показаться холодными и неумелыми, изображают в постели африканские страсти.Часто женщины имитируют оргазм, чтобы сделать приятное своему партнёру. Поскольку всё те же насаждаемые глянцем стереотипы гласят, что если мужчина не смог довести женщину до пика, то грош ему цена. Хотя многочисленные специалисты в один голос утверждают – если женщине хорошо с избранником, то она может получить удовольствие в постели и от самого процесса. И это никоим образом не умаляет ни её собственной сексуальности, ни сексуальности партнёра. Чтобы избежать скандала.

О чем врут… мужчины

О своих планах, увлечениях, желаниях, промахах и т.д.Часто мужчины обманывают своих жён и подруг, чтобы избежать скандалов или долгих разбирательств. Мужчины вообще терпеть не могут выяснения отношений, упрёков, а потому стремятся свести их присутствие в своей жизни к минимуму.

Именно поэтому они часто дают обещания, выполнять которые не собираются. Например, прийти с вечеринки в десять (прекрасно зная, что раньше двенадцати не смогут), починить кран (даже не представляя, с какого конца к нему подступиться) и т. д.Как объяснял один мой приятель – если он заранее скажет жене, что собрался на рыбалку, она непременно начнёт его пилить. Так уж лучше соврать, что поехал в командировку. Тогда в лучшем случае скандала удастся совсем избежать. В худшем, если обман всё-таки раскроется, жена сможет закатить скандал, но только один раз. О расходах, ошибках, времяпрепровождении… …женщиныМногие женщины старательно скрывают от мужа истинную стоимость купленной кофточки или губной помады. Наряды и косметика в мужском сознании не относятся к разряду жизненно важных приобретений. Мужчины вообще без энтузиазма относятся к женскому шопоголизму, а потому им сложно смириться с тем, сколько средств на это тратится.

Женщина может скрывать, что встречается с подругами – если эти подруги не нравятся мужу. В этом случае она, как и мужчина, будет придумывать благовидные оправдания своего отсутствия.

Заставить женщину врать может и досада за допущенную оплошность. Например, если она в приступе хозяйственного ража выбросила вещь, которая позже оказалась очень нужной. Мужество признаться в этом найдёт в себе далеко не каждая, большинство будут уверять, что «в глаза её не видели».

Как правило, склонность к подобному вранью как у мужчин, так и у женщин формируется в детстве. Авторитарные родители внушают мысль о недопустимости обмана и заставляют ребёнка отчитываться во всём. За любой проступок ребёнка наказывают, даже если он во всём сознался. Немудрено, что такие дети очень рано учатся врать, чтобы избежать родительского гнева. Ведь если сказать правду, получится только хуже. Этот печальный принцип они переносят и в семью. Особенно если им достаётся авторитарный спутник жизни.