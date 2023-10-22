Ученые выяснили, с какой целью мужчины первыми признаются в любви

Группа ученых из США доказала, что мужчины практически всегда признаются в любви первыми, а думать о том, чтобы открыть свои чувства женщине, начинают на шесть недель раньше, чем партнерша. Чтобы подтвердить выводы, ученые пригласили для исследования больше 1 тысячи добровольцев в возрасте от 30 до 40 лет из 7 стран мира. Всех их попросили заполнить опросник, ответив на вопросы, когда они задумались над тем, чтобы признаться в любви, и кто в паре сделал это первым. Оказалось, что независимо от этнической или культурной принадлежности все равно первым признание в любви делал мужчина.

© Провинция.ру

Исследователи нашли объяснение этому феномену. По их мнению, для представителей сильного пола секс – цель, которой нужно достичь как можно раньше, и ради этого они готовы пойти на уловки. Такой ступенькой, приближающей интимную близость, являются всего три слова. Фраза «Я тебя люблю» переводит отношения на новый уровень и резко повышают шансы на то, что женщина согласится провести вместе ночь.