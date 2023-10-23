Психотерапевт призвал не переживать из-за бардака на рабочем месте

Не следует переживать из-за бардака на рабочем месте, так как он может быть удобным и функциональным для владельца стола, заявил врач-психотерапевт Михаил Кусов. В разговоре с РИАМО он отметил, что внешняя аккуратность является менее значимым критерием, чем качественное выполнение задач сотрудником.

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Бардак на столе — это сравнительная оценка рабочего места, построенная на внешних факторах. Если хозяин этого стола быстро и качественно выполняет свою работу, значит, этот так называемый бардак вполне функционален и удобен, — заявил психотерапевт.

По словам специалиста, не стоит устанавливать жесткие рамки при организации рабочего пространства. Важные документы действительно должны храниться в строгом порядке и секретности, но в остальном стол может выглядеть так, как удобно его владельцу. По словам врача, в течение жизни каждый привыкает к определенному расположению вещей и бессознательно воспроизводит его.