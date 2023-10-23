Что говорит о характере человека поза, в которой он спит

По позе, в которой спит человек, можно много узнать о его характере. Днем мы еще можем контролировать язык своего тела, но ночью засыпаем в определенной позе уже бессознательно.

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“Рамблер” рассказывает, как позы сна характеризуют человека.

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Поза “эмбриона”

Название говорит само за себя – человек спит на боку с округленной спиной, поджимая под себя ноги. Такое положение характерно для большинства людей. Эта поза сигнализирует о том, что человек нуждается в защите. Характер у него, скорее всего, тревожный и нерешительный. Для людей, предпочитающих такую позу для сна, характерны замкнутость, проблемы со взаимодействием в социуме и неумение выражать чувства и эмоции. Они с трудом заводят новые знакомства, но умеют ценить людей, которым открыли свою душу.

Поза “бревно”

В этой позе засыпает порядка 17% людей. Человек лежит на боку, руки расположены вдоль туловища, но довольно расслабленно. Приверженцы этого положения могут похвастаться открытостью и любовью к общению. Однако решение они принимают медленно, стараются взвесить все “за” и “против”. Но уж если решили что-то делать, то никогда не отступят. Обманывать таких людей не стоит, они одномоментно превращаются в циников, и вернуть доверие уже невозможно.

На животе

Врачи предостерегают, что спать на животе вредно для здоровья, так как у человека затрудняется дыхание и нарушается кровообращение. А косметологи уверены, что такое положение приводит к преждевременным морщинам. Приверженцы сна на животе – независимые и самостоятельные люди. Они придерживаются порядка в своей жизни и зачастую являются педантами. Нередко такие люди добиваются успеха в карьере и всегда идут напролом.

Поза “солдатика”

Такое положение сна довольно скованное: человек лежит на спине, а его руки плотно прижаты к телу. В позе “солдатика” спит порядка 8% людей. Для этих личностей характерны замкнутость, сдержанность и молчаливость. Они не переносят суеты, шумных вечеринок и лишних телодвижений. Довольно часто приверженцы позы “солдатика” довольно самокритичны, а еще выдвигают высокие требования другим и хотят, чтобы все было идеально.

Поза “звезды”

Название хорошо передает положение тела – человек спит на животе, раскинув ноги и руки. Приверженцы такой позы стремятся доказать миру, что они значимы, и заявить о себе. Они страдают от завышенной самооценки, которая нередко сигнализирует о комплексах неполноценности. Люди, спящие в позе “звезды”, придают много веса своим словам, обладают несгибаемым характером и иногда могут проявлять агрессию.

Поза “короля”