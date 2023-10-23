Как вести себя в неловкой ситуации

«Справиться с неловкостью помогает юмор. Он позволяет расслабить обстановку. Можно посмеяться над ситуацией, чтобы показать, что не стоит на нее смотреть слишком серьезно. При этом стоит помнить, что иногда шутки неуместны – прежде чем шутить, надо оценить обстановку», – сказала специалист.