Психолог Перминова дала совет, как вести себя в неловкой ситуации
Неловкие ситуации – неизбежная часть жизни каждого человека. Как на них реагировать и быстро с ними справляться, «ФедералПресс» узнал у психолога Елены Перминовой.
«Справиться с неловкостью помогает юмор. Он позволяет расслабить обстановку. Можно посмеяться над ситуацией, чтобы показать, что не стоит на нее смотреть слишком серьезно. При этом стоит помнить, что иногда шутки неуместны – прежде чем шутить, надо оценить обстановку», – сказала специалист.
Главное, что советует Перминова, – сохранять спокойствие. Когда люди ощущают себя неловко, они часто теряют контроль над собой и начинают паниковать. Тревога только усугубляет положение.
Если случилась неловкая ситуация, нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов или просто сосредоточиться на своем дыхании. Это поможет вернуть контроль над своим состоянием. Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, какие движения выдают волнение человека.